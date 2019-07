Otros de los futbolistas que podrían emigrar son Nahitan Nandez y Agustín Almendra. Sin embargo, como ocurre con Benedetto, aún no hay ofertas formales por ambos. Por quién sí existió una primera propuesta, rechazada por Boca, es por Cristian Pavón. Los Ángeles Galaxy de la MLS de los Estados Unidos, dirigida por Guillermo Barros Schelotto, estarían enviando una mejora de la propuesta y "Kichán" sí podría emigrar antes de lo previsto. En esta caso no sería un mayor problema ya que para la consideración de Gustavo Alfaro el delantero no forma parte del equipo titular.