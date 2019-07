Ameal también se refirió al protagonismo de la Policía en cada encuentro: "Debe estar en manos del Estado porque es su monopolio. Previniendo incidentes, sin que hayan 1.500 efectivos que no se sabe para qué están. Con menos gente se resuelve el problema, pero se tiene que hacer cargo el Estado. Nosotros pagamos los derechos del espectáculo; si hay vandalismo, que lo resuelva la Policía, no nosotros, porque no tenemos ese poder".