En la actualidad, ULC es dirigido por el argentino Francisco Meneghini, ex ayudante de campo de Marcelo Bielsa en Chile y parte del cuerpo técnico de jorge Sampaoli en su fallida experiencia al frente de la selección argentina. La plantilla está conformada por varios nombres conocidos para el fanático del fútbol argentino, como el arquero Augusto Batalla (ex River), el defensor Pablo Alvarado (ex zaguero de San Lorenzo y Racing), los mediocampistas Matías Laba (ex Argentinos), Eugenio Isnaldo (ex Newell's y Defensa y Justicia), Thomas Rodríguez (ex Banfield), Marcelo Larrondo (ex River y Rosario Central) y Walter Bou (ex Boca).