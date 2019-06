José Basualdo también tenía la misma edad y había llegado a ese equipo desde Deportivo Mandiyú como parte de la transformación generacional. Aunque él se enteraría tiempo más tarde, Carlos Bilardo lo seguía de cerca desde su inicio en Villa Dálmine: "No la esperaba la citación. Menos pensé que en la Selección había jugadores del Interior. Cuando me convocó me enteré la historia. Cuando estaba en la B, él se iba a ver a San Lorenzo a Rosario y yo jugaba contra Racing. Él paró en Campana, miró el primer tiempo y siguió viaje a Rosario. Todos me decían 'estaba Bilardo y preguntó por vos'. Me siguió, me siguió y apenas ascendí a primera con Mandiyú me convocó".