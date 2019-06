A Zárate también se lo criticó por no haber saludado a todos los adversarios de Tigre en el pasillo de la premiación. "Se va a hablar de eso porque vende, no se va a hablar de que con Argentinos Juniors fui uno de los pocos que fue a saludar. Saludé a los chicos de Tigre que conocía y a Pipo (Gorosito). Los últimos 5 ó 6 metros me fui recontra recaliente. Agarré la medalla y aplaudí a Tigre". Contó también que habló con Tevez y Alfaro de que parecía raro que se formara ese pasillo: "Los chicos de Tigre querían festejar con su gente, no me pareció. No somos Alemania ni Inglaterra".