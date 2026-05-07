El origen de la miel de Mercadona: “Nuestro proveedor trabaja con España, pero también con Uruguay, Argentina y Ucrania”

Origen de la miel de Mercadona (Montaje Infobae)

La miel es un producto común en muchas despensas españolas, un sustituto común de los azúcares refinados que aparece en recetas de postres o salsas y también como edulcorante natural en tazas de café o vasos de leche. Aunque muchos tengamos un bote en casa, es probable que no sepamos de dónde viene realmente este fluido dulce y viscoso. La empresa de supermercados Mercadona ha desvelado de dónde procede su miel, un origen que traspasa, en ocasiones, las fronteras españolas.

La miel de Hacendado procede de las fábricas envasadoras de Apisol, una empresa familiar de la localidad valenciana de Montroy cuyos orígenes se remontan al año 1912. “Nuestro proveedor trabaja con distintos orígenes para la miel de flores”, aclara el supermercado. Un producto, la ‘Miel de Flores Hacendado’, que se presenta en los lineales de Mercadona con dos referencias distintas de quinientos gramos (3,10 €) y un kilo (4,80 €).

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El objetivo de variar sus lugares de origen, dicen, es “garantizar a lo largo de todo el año la misma calidad de producto”, apostando concretamente por miel de países como España, donde colabora con más de 300 apicultores, pero también de Uruguay, Argentina y Ucrania. Mientras que Argentina y Uruguay son países ricos en mieles de pradera, de eucalipto y de montaña, Ucrania, por ejemplo, recolecta miel de girasol.

“Solo envasamos miel 100% pura”, aclara la empresa de Juan Roig. “Para garantizar la calidad y la seguridad alimentaria, analizamos todos los orígenes utilizando las técnicas analíticas más avanzadas que existen”. Además, la cadena dispone de otras mieles monoflorales de origen 100% España, como son la miel de montaña (con origen en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Madrid y Extremadura), la miel de naranjo (de Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, C. Valenciana, Murcia, C. de Madrid, Cataluña, Aragón e I. Baleares) y la miel de flores cruda (disponible en I. Baleares).

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Producción de miel (Adobe Stock)

Propiedades nutricionales de la miel

A lo largo de los siglos, la miel ha sido apreciada no solo como un edulcorante natural, sino también por sus potenciales beneficios para la salud y sus propiedades medicinales. La miel es rica en diversos nutrientes y compuestos bioactivos, aunque su contenido nutricional puede variar dependiendo de factores como la flora de origen, la región geográfica y las condiciones climáticas.

Uno de los minerales importantes presentes en la miel es el zinc, esencial en numerosas funciones corporales, incluyendo el sistema inmunológico, la síntesis de proteínas, la cicatrización de heridas y la división celular. La miel contiene además una variedad de antioxidantes, como flavonoides y ácidos fenólicos, que ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo, moléculas inestables que pueden causar daño celular y contribuir al envejecimiento y a diversas enfermedades crónicas.

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Cuántas calorías tiene la miel.

Además de sus propiedades antioxidantes, la Clínica Mayo sugiere que la miel puede tener efectos beneficiosos directos sobre la salud cardiovascular. Se ha observado que el consumo de miel puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL (conocido como “malo”) y a aumentar los niveles de colesterol HDL (conocido como “bueno”).

Sin embargo, este producto cuenta también con contraindicaciones como su contenido en fructosa; aunque es un azúcar natural, su consumo excesivo puede tener efectos negativos en la salud, pues se ha asociado con problemas como la resistencia a la insulina, el aumento de peso y las enfermedades hepáticas. Además, cabe destacar que su aporte en vitaminas es relativamente bajo, por lo que es importante complementar la dieta con otras fuentes ricas en vitaminas para asegurar una nutrición equilibrada y adecuada.

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