Bicarbonato y aceite de ricino: para qué sirve en tu piel si tienes entre 30 y 60 años de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de bicarbonato de sodio y aceite de ricino gana popularidad como remedio casero entre personas de 30 a 60 años que buscan mejorar la textura, hidratación y limpieza de su piel.

Aunque no existen lineamientos oficiales de instituciones mexicanas como el IMSS o la Secretaría de Salud para el uso de esta mezcla, dermatólogos y portales de salud coinciden en que, usada con precaución, puede aportar ciertos beneficios a la piel madura o seca.

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Propiedades del bicarbonato de sodio: exfoliante natural

El bicarbonato de sodio es conocido como exfoliante suave por su textura granulada y su capacidad para remover células muertas en zonas resecas como codos, rodillas y talones.

Su efecto alcalino ayuda también a limpiar los poros y controlar el exceso de grasa, aunque dermatólogos mexicanos advierten que puede alterar el pH natural de la piel si se usa en exceso o sobre piel sensible . Por eso, su uso debe ser ocasional y siempre probando primero en una pequeña zona.

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Propiedades del bicarbonato de sodio: exfoliante natural

Aceite de ricino: hidratación y efecto calmante

El aceite de ricino contiene ácido ricinoleico, vitamina E y antioxidantes. Según portales especializados, estos componentes ayudan a retener la humedad, calmar irritaciones leves y suavizar la piel. El aceite de ricino se utiliza por su textura densa y sus propiedades emolientes, recomendadas para piel seca, con tendencia a la descamación o en zonas ásperas.

Usos, beneficios y advertencias

Principales beneficios de la mezcla:

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Exfoliación facial y corporal suave.

Hidratación profunda en piel madura o seca.

Atenuación de manchas leves y reducción de granitos por sus propiedades antimicrobianas suaves.

Suavizado de zonas ásperas como codos, rodillas y talones.

Puede utilizarse como antifúngico suave en infecciones menores (pie de atleta).

Modo de uso sugerido:

Mezclar 2 cucharadas de aceite de ricino con 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio hasta obtener una pasta.

Aplicar sobre la piel limpia, dejar actuar 10 a 15 minutos y enjuagar con agua tibia.

Repetir hasta dos veces por semana.

Advertencias y límites:

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No aplicar sobre piel sensible, irritada o con rosácea.

Evitar su uso en acné severo.

No usar de forma diaria ni en grandes cantidades.

Suspender en caso de enrojecimiento, ardor o irritación.

Aceite de ricino: hidratación y efecto calmante Freepik

Precauciones y recomendaciones de dermatólogos

Los dermatólogos insisten en que cualquier remedio casero debe probarse primero en una pequeña zona de la piel para descartar reacciones adversas.

No se recomienda sustituir tratamientos médicos por mezclas naturales sin orientación profesional. Ante problemas cutáneos persistentes, lo adecuado es consultar a un especialista certificado.

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La Fundación Mexicana para la Dermatología y la Secretaría de Salud publican recomendaciones generales para el cuidado de la piel, como evitar productos abrasivos, protegerse del sol y mantener una hidratación adecuada, pero no avalan el uso de bicarbonato ni aceite de ricino combinados en mascarillas.

Si tienes entre 30 y 60 años y buscas mejorar la textura de tu piel con remedios caseros, la mezcla de bicarbonato de sodio y aceite de ricino puede ofrecer beneficios exfoliantes e hidratantes, siempre que se use de forma prudente y ocasional. No existen avales oficiales en México para este remedio, pero sí advertencias claras sobre sus límites y riesgos potenciales.

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