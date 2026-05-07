Colombia

Polymarket refleja un empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la contienda presidencial

El mercado internacional de predicciones registra una diferencia mínima entre los dos principales aspirantes, reflejando alta competencia en la carrera presidencial

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Un punto separa a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en las apuestas de Polymarket - crédito Colprensa
Un punto separa a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en las apuestas de Polymarket - crédito Colprensa

La plataforma internacional de predicciones Polymarket arrojó nuevos resultados sobre las probabilidades de los principales aspirantes a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2026.

Según los últimos datos, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, aparecen prácticamente igualados en la preferencia de quienes apuestan en el sitio.

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De acuerdo con las cifras, Cepeda alcanza el 39% en el mercado de predicción, mientras que De la Espriella obtiene el 38%. La diferencia entre ambos es de apenas un punto, lo que plantea un escenario abierto para las próximas etapas de la campaña. “El margen es mínimo y cualquier movimiento puede inclinar la balanza”, destacaron observadores del entorno político.

En la misma medición, Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, figura en el tercer puesto con 24,8%. Su posición confirma la competitividad de la contienda, aunque la distancia respecto a los dos primeros refleja la polarización entre los principales bloques.

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El repunte de De la Espriella coincide con una semana marcada por movimientos estratégicos y declaraciones cruzadas. En el entorno de Cepeda se han sumado respaldos de alto perfil, fortaleciendo su campaña. Mientras tanto, los equipos de Valencia y De la Espriella intensificaron los intercambios y las diferencias públicas, lo que alimenta la dinámica de confrontación entre sus seguidores.

Los datos de Polymarket se difunden en un contexto de fuerte interés por las tendencias electorales, ya que la plataforma es usada como referencia para anticipar posibles resultados en procesos políticos de relevancia internacional.

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