México

Claudia Sheinbaum: “El precio de jitomate y el chile han subido mucho”

El costo de productos agrícolas ha sufrido cambios por motivos climáticos

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Ilustración acuarela de Claudia Sheinbaum flanqueada por un tomate y un chile rojo, con signos de dólar y flechas azules ascendentes.
La imagen ilustra los desafíos económicos que enfrentaría Claudia Sheinbaum, con el aumento de precios en alimentos básicos como el tomate y el chile, simbolizado por flechas y signos de dólar ascendentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó en su conferencia de prensa de este jueves 7 de mayo que: “El precio del jitomate y el chile subieron mucho”.

La razón, de acuerdo con la mandataria, es porque la producción se ha visto afectada, provocando que Estados Unidos importe porque “hubo helada en Florida, y no hubo la producción que esperaban".

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Mientras que en México, la producción de jitomate, también hubo un problema de plaga: “Hay menos productos y eso encarece”.

¿Qué está haciendo Sheinbaum para controlar el precio del jitomate?

Sheinbaum Pardo detalló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se encuentra en mesas de trabajo con las centrales de abasto del país y las tiendas de autoservicio “para controlar que no suban los precios” y tampoco haya especulación en la venta de jitomate.

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