"Me ganó Moiraghi, me ganó Alcoba, y aplaudo a esos pibes de Tigre que tenían más presión que Boca en la final contra River. Porque Tigre no había ganado nunca una final y nunca un torneo, entonces estos que nos ganaron, y me pongo de pie para aplaudirlos, entraron en la historia y los vana recordar de por vida, se inmortalizaron. El club también y el DT Gorosito que es un señor, sabe de fútbol no vende humo. Y como no transa con el sistema y se quedó siempre en el barrrio porque hace lo que se canta las pelotas, no dirigió nunca la Selección o no está ni en Boca ni en River. Me alegra mucho por Gorosito, me pone feliz por él y también porque está hasta ahí nomás en un club chico, porque reventó la cancha, tenía gente por todos lados. Pueden decir que son campeones".