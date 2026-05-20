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Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Estos tres errores los cometes todos los días por querer cambiar a la gente”

El especialista destaca que es fundamental distinguir entre lo que es dañino y lo que resulta molesto

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Intentar cambiar a los demás suele generar mucha frustración. (Freepik)
Intentar cambiar a los demás suele generar mucha frustración. (Freepik)

Hay relaciones que se desgastan no por grandes conflictos, sino por pequeñas batallas cotidianas. Un gesto repetido, una costumbre que irrita o una manera de reaccionar ante los problemas puede convertirse en el centro de discusiones constantes. Muchas veces, detrás de esos desencuentros aparece la idea de que el otro debería cambiar: ya sea la forma de hablar, de ordenar la casa, de gestionar las emociones o incluso de entender la vida.

Sin embargo, la transformación personal rara vez nace de la presión externa. Psicólogos y expertos en conducta coinciden en que los cambios profundos suelen producirse cuando la propia persona reconoce una necesidad, encuentra motivos suficientes y dispone de herramientas para modificar sus hábitos. Insistir desde fuera no siempre genera resultados; en ocasiones, incluso provoca el efecto contrario: más resistencia y más distancia emocional.

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En ese contexto, el psicólogo Juan Gabriel Rescalvo (@juanrescalvopsicologo en TikTok) ha compartido una reflexión sobre uno de los errores más comunes en las relaciones personales: intentar cambiar a quienes nos rodean. “No vas a cambiar a nadie que no quiera cambiar”, afirma. Para el especialista, el problema comienza cuando se asume que el cambio depende únicamente de la insistencia de los demás. “Las personas que no quieren cambiar, no tienen suficientes razones para hacerlo”, añade.

Tres errores frecuentes

A partir de esa idea, Rescalvo identifica tres errores frecuentes que muchas personas cometen al relacionarse con los demás. El primero, explica, consiste en asumir que cualquier comportamiento ajeno es negativo y debe corregirse. “Pensar que lo que la otra persona hace es malo y que está obligada a cambiarlo”, señala. El psicólogo plantea entonces una distinción fundamental: no todo lo que molesta es necesariamente dañino.

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Estas señales demuestran una falta de sensibilidad
Dos personas manteniendo una conversación. (Freepik)

“Tienes que distinguir si lo que hace la otra persona es objetivamente dañino o si solamente es molesto para ti”, explica. Para ilustrarlo, utiliza ejemplos cotidianos: “Dejar la ropa por ahí tirada es molesto, no dañino. Que te falten el respeto sí es dañino”. La diferencia, apunta, resulta clave para evitar conflictos innecesarios y para entender qué situaciones requieren realmente un límite firme.

El segundo error tiene que ver con la falta de comprensión hacia el origen de ciertas conductas. Según Rescalvo, muchas personas juzgan comportamientos sin preguntarse por qué existen. “No entender por qué la otra persona es así”, resume. Desde la psicología, recuerda que buena parte de nuestras formas de actuar son aprendidas y responden a experiencias previas.

“Nadie es así porque sí”, sostiene. “En algún momento intentaron resolver algo actuando de una forma concreta y, si esa forma de comportarse les ayudó a resolver la situación, pues entonces aprendieron a que tenían que ser así”. Aunque determinadas actitudes puedan resultar incómodas para quienes las rodean, el experto insiste en que suelen tener una lógica interna. “Y tiene sentido, aunque no te gusta lo que hagan”, añade.

El tercer error, quizá el más profundo, aparece cuando alguien considera que tiene autoridad para decidir cómo deberían ser los demás. “Decidir cómo tiene que ser la otra persona”, explica Rescalvo antes de lanzar una pregunta directa: “¿Quién eres tú para decidir que la otra persona debe cambiar?”. El psicólogo reformula después la cuestión desde la perspectiva contraria: “¿Quiénes son los demás para decidir que tú debes cambiar?”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Para el especialista, esta reflexión no implica renunciar a mejorar o aceptar cualquier conducta sin límites. De hecho, aclara que cambiar puede ser positivo en numerosas circunstancias. La diferencia está en quién toma la decisión y en el momento en que ocurre.

“Siempre es uno mismo el que decide si cambia o no”, concluye. Una idea que, según Rescalvo, obliga a replantear muchas dinámicas personales basadas en la frustración y el control. Porque, en última instancia, “cada uno es protagonista de su propia vida, no de la de los demás”.

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