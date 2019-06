Fiel a su estilo, el Patrón apuntó fuertemente no solo contra el plantel sino contra toda la cúpula del poder del club de la ribera. "Si alguien dentro de Boca no siente vergüenza con la historia, con el sentimiento y con el hincha genuino del club, debería dar un paso al costado. Un partido se gana o se pierde, pero las finales con esa camiseta no, y allí en el club hay gente acostumbrada al fracaso", escribió en su cuenta oficial de Twitter el ex zaguero central.