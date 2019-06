Pagani buscó bajar la tensión en el ambiente con una chicana: "No, yo con vos no, estamos todos acá, y vos no sos el peor acá". Este comentario disparó risas en la mesa, pero no así en el conductor del programa que volvió a la carga: "No, en tal caso usted no me va a definir si soy el mejor o peor, déjelo para otro… no va a ser Horacio el que me defina si soy bueno o malo. En en tal caso, le puedo gustar a la gente un poco más o un poco menos. No le voy a presentar un curriculum a Pagani. La verdad".