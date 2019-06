TNT Sports, incluso, le adjudicó una frase a Carlos Tevez durante ese entretiempo efervescente. "Estoy cansado de perder finales. Después salgo a la calle y la gente me grita pecho frío", habría dicho el capitán, de 35 años. Tras el partido, ante las cámaras de la transmisión oficial, el "Apache" reconoció a Tigre como legítimo campeón ("hay que ser grandes en las derrotas; ellos se lo merecen", dijo), pero también señaló a los errores de Izquierdoz y Andrada como las causas de la derrota de Boca. "Ellos se encontraron con los dos goles por errores de nosotros que en una final no se pueden cometer. Pero bueno, el partido fue así. Después fue todo de Boca. En las finales los dos errores que cometimos no los podemos cometer", remarcó el ex Juventus.