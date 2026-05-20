España

Rufián ya no habla de lawfare y reconoce que el auto sobre Zapatero “está muy bien escrito”: “Si esto es verdad, es una mierda”

El portavoz de ERC le saca a Sánchez el escrito del juez Calama y le pregunta“cuál es el plan ahora”. Podemos admite que “no pinta bien”

Guardar
Google icon
Gabriel Rufián
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, sostiene el auto sobre José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles en sesión de control en el Congreso. (EFE/Chema Moya)

Los socios de Pedro Sánchez ya no ven con los mismos ojos la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero una vez leído el auto del juez José Luis Calama. El presidente le ha defendido impetuosamente este miércoles en sesión de control en el Congreso de los Diputados, pero ERC o Podemos albergan dudas. Gabriel Rufián ha sido el más duro, más que Alberto Núñez Feijóo. Ha empuñado los 88 folios de Calama y se los ha mostrado a Sánchez: “Yo hoy estoy jodido”, ha confesado.

“Tengo un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara”, ha continuado. Como ya hizo este martes, ha dado por bueno que “esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda”, que “hay una cacería judicial” o que “Felipe (González), (José María) Aznar y (Mariano) Rajoy se lo merecen mucho más”, pero este miércoles ha puntualizado: “La izquierda somos otra cosa”. “¿Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias?“, ha preguntado en alto.

PUBLICIDAD

“Si esto es verdad, es una mierda”, ha dirigido el portavoz de ERC a Sánchez, al que ha preguntado “cuál es el plan” ahora. El presidente se ha limitado a responder que “el plan es seguir gobernando”. Ya a su entrada al hemiciclo, Rufián ha reconocido que “el auto está muy bien escrito”. En el mismo lugar, Ione Belarra, de Podemos, ha sentenciado: “No pinta bien el auto”. Hace apenas unas horas, desde ambas formaciones se apuntaba al lawfare para explicar las acusaciones contra el expresidente.

El expresidente del Gobierno, imputado por tres delitos de corrupción por la Audiencia Nacional.

Tres delitos de corrupción

Este martes, la Audiencia Nacional notificó a Rodríguez Zapatero que debe acudir a declarar el 2 de junio en calidad de investigado por por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra. Agentes de la UDEF registraron el despacho del expresidente del Gobierno y también las oficinas de la agencia de sus hijas, Laura y Alba. El juez Calama sitúa al socialista en el “vértice” de una red de influencias internacional en operaciones de divisas, oro y petróleo.

PUBLICIDAD

Los 88 folios revelados muestra las presuntas maniobras para ocultar el dinero, con facturas falsas de 50.000 euros, una sociedad offshore en Dubái y órdenes para borrar la palabra “comisión”. Calama apunta que Rodríguez Zapatero no participó en primera persona en los movimientos más delicados, si bien se actuaba en su nombre. Mensajes de la trama revelan cómo se forjó el rescate de la aerolínea, con una secuencia temporal de reuniones y contactos dirigidos a influir en el órgano competente.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

José Luis Rodríguez ZapateroCaso Plus UltraPSOEGabriel RufiánCongreso de los DiputadosPodemosIone BelarraEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alemania despliega una batería antimisiles Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea de la OTAN

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, resaltó que el país asume “más responsabilidad dentro de la OTAN”

Alemania despliega una batería antimisiles Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea de la OTAN

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Estos tres errores los cometes todos los días por querer cambiar a la gente”

El especialista destaca que es fundamental distinguir entre lo que es dañino y lo que resulta molesto

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Estos tres errores los cometes todos los días por querer cambiar a la gente”

Cómo limpiar los excrementos de ratón de forma segura

El contacto con las heces de roedor puede provocar graves problemas de salud, así que lo mejor es tomar ciertas precauciones al limpiarlas de la casa

Cómo limpiar los excrementos de ratón de forma segura

Pedro Sánchez insiste en el lawfare y mantiene su defensa cerrada a Zapatero: “Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”

El líder de la oposición vincula al jefe del Ejecutivo con la corrupción y mantiene que ,“sin su Consejo de Ministros, Zapatero no podría delinquir”

Pedro Sánchez insiste en el lawfare y mantiene su defensa cerrada a Zapatero: “Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”

Pescan en el río Sella el ‘campanu’ de Asturias, un mes después del inicio la temporada: es el más tardío de la historia

La tardanza en encontrar el primer salmón y el declive que sufre la especie ha supuesto que se valore catalogarla como “en peligro de extinción” en España

Pescan en el río Sella el ‘campanu’ de Asturias, un mes después del inicio la temporada: es el más tardío de la historia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania despliega una batería antimisiles Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea de la OTAN

Alemania despliega una batería antimisiles Patriot en Turquía para reforzar la defensa aérea de la OTAN

Pedro Sánchez insiste en el lawfare y mantiene su defensa cerrada a Zapatero: “Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”

La OTAN confirma que Estados Unidos retirará tropas de Europa durante los próximos años y empezará con el repliegue de 5.000 soldados de Alemania

Última hora de la imputación de Zapatero: Pedro Sánchez vuelve a insistir en el lawfare y reafirma su apoyo al expresidente

Cómo actuar si fallan los frenos del coche: todo lo que tienes que saber en caso de emergencia

ECONOMÍA

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Comprar una vivienda sin hipoteca y sin ahorros ya es posible: los bancos lanzan nuevas alternativas para financiar tu casa

La crisis energética por el cierre de Ormuz amenaza la construcción: una de cada cinco empresas ya estudia recortar plantilla y el 90% ve peligrar su viabilidad

El Gobierno lo confirma: se podrá cobrar la pensión de orfandad de por vida si cumples estos requisitos

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”