Rufián ya no habla de lawfare y reconoce que el auto sobre Zapatero “está muy bien escrito”: “Si esto es verdad, es una mierda”

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, sostiene el auto sobre José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles en sesión de control en el Congreso. (EFE/Chema Moya)

Los socios de Pedro Sánchez ya no ven con los mismos ojos la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero una vez leído el auto del juez José Luis Calama. El presidente le ha defendido impetuosamente este miércoles en sesión de control en el Congreso de los Diputados, pero ERC o Podemos albergan dudas. Gabriel Rufián ha sido el más duro, más que Alberto Núñez Feijóo. Ha empuñado los 88 folios de Calama y se los ha mostrado a Sánchez: “Yo hoy estoy jodido”, ha confesado.

“Tengo un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara”, ha continuado. Como ya hizo este martes, ha dado por bueno que “esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda”, que “hay una cacería judicial” o que “Felipe (González), (José María) Aznar y (Mariano) Rajoy se lo merecen mucho más”, pero este miércoles ha puntualizado: “La izquierda somos otra cosa”. “¿Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias?“, ha preguntado en alto.

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“Si esto es verdad, es una mierda”, ha dirigido el portavoz de ERC a Sánchez, al que ha preguntado “cuál es el plan” ahora. El presidente se ha limitado a responder que “el plan es seguir gobernando”. Ya a su entrada al hemiciclo, Rufián ha reconocido que “el auto está muy bien escrito”. En el mismo lugar, Ione Belarra, de Podemos, ha sentenciado: “No pinta bien el auto”. Hace apenas unas horas, desde ambas formaciones se apuntaba al lawfare para explicar las acusaciones contra el expresidente.

El expresidente del Gobierno, imputado por tres delitos de corrupción por la Audiencia Nacional.

Tres delitos de corrupción

Este martes, la Audiencia Nacional notificó a Rodríguez Zapatero que debe acudir a declarar el 2 de junio en calidad de investigado por por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra. Agentes de la UDEF registraron el despacho del expresidente del Gobierno y también las oficinas de la agencia de sus hijas, Laura y Alba. El juez Calama sitúa al socialista en el “vértice” de una red de influencias internacional en operaciones de divisas, oro y petróleo.

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Los 88 folios revelados muestra las presuntas maniobras para ocultar el dinero, con facturas falsas de 50.000 euros, una sociedad offshore en Dubái y órdenes para borrar la palabra “comisión”. Calama apunta que Rodríguez Zapatero no participó en primera persona en los movimientos más delicados, si bien se actuaba en su nombre. Mensajes de la trama revelan cómo se forjó el rescate de la aerolínea, con una secuencia temporal de reuniones y contactos dirigidos a influir en el órgano competente.

(Noticia en ampliación)

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