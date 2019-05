3 – Si no funciona el equipo titular, ya no cuenta con tantas variantes ofensivas a las que echar mano. Si vuelven a comenzar el juego Matías Suárez y Lucas Pratto, le queda un solo delantero como alternativa: el colombiano Rafael Borré, quien atraviesa un presente más bien flojo. Tiene lesionado a Ignacio Scocco y Julián Alvarez se encuentra en Polonia con la Selección Argentina Sub-20. Y de los mediocampistas ofensivos que posee, solo Nicolás De La Cruz está disponible en los hechos para Gallardo, ya que al colombiano Jorge Carrascal (irá al banco de suplentes nuevamente) no lo tiene en cuenta y rescindirá su contrato a mitad de año, Juan Fernando Quintero se recupera de la rotura de ligamentos y Cristian Ferreira también está en Europa jugando el Mundial Sub-20.