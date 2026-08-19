Cinco de los mejores destinos de España para hacer una última escapada de verano, según ‘National Geographic’

Playa de Menduiña, Aldán (Turismo Rías Baixas).

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Ya quedan pocas semanas para que termine el verano y todavía hay quienes quieren exprimirlo al máximo. Si eres una de esas personas, probablemente estés pensando en preparar una última escapada para disfrutar de los días que quedan antes de volver a la rutina.

La reconocida revista National Geographic publicó a principios de año una selección de 42 destinos que considera como las mejores escapadas de España. En Infobae recuperamos seis de ellos, perfectos para aprovechar los últimos días de sol, playa y vacaciones.

Cabo de Gata

Si hay un lugar en España en el que todavía parece posible alargar el verano, ese es Cabo de Gata. Este espacio protegido de Almería reúne algunos de los paisajes costeros más singulares del país, con playas como Los Genoveses, Mónsul o Los Muertos y pequeñas localidades como Mojácar, Níjar, San José o Carboneras desde las que descubrir la zona.

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Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. (Adobe Stock)

Su origen volcánico explica buena parte de sus paisajes y le aporta un aspecto diferente al de otros destinos de costa. Un lugar para combinar días de playa, naturaleza y paseos junto al Mediterráneo antes de que llegue septiembre.

Marina Alta

La Marina Alta, en Alicante, es otra de las propuestas que mejor encajan para quienes todavía quieren disfrutar del mar. La comarca permite descubrir playas, calas de aguas cristalinas y pequeños rincones de la costa mediterránea, además de una gastronomía muy ligada a los arroces.

Javea desde Cabo de la Nao. (REUTERS/Eva Manez)

Entre sus atractivos aparecen lugares como el Cabo de San Antonio, el Montgó, la Cova Tallada o el Cabo de la Nao, junto a localidades como Jávea y Moraira. Una combinación que permite pasar de un día de playa a una ruta por alguno de sus pueblos sin alejarse demasiado de la costa.

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Rías Baixas

El norte también tiene mucho que ofrecer cuando se busca una escapada de verano. Las Rías Baixas, en Galicia, combinan pueblos marineros, playas, paisajes costeros y una gastronomía en la que el producto del mar ocupa un lugar protagonista.

Vigo y Pontevedra pueden servir como punto de partida para descubrir una zona en la que tampoco faltan pequeñas localidades pesqueras y rincones junto al Atlántico. Uno de los grandes atractivos es las islas Cíes, integradas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Una propuesta diferente para quienes quieren disfrutar del verano sin renunciar a los paisajes del norte.

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Baix Empordà

Esta comarca reúne buena parte de los ingredientes que se buscan en una última escapada de verano: pueblos con encanto, playas, calas y un paisaje que invita a recorrer la costa sin demasiadas prisas. La comarca permite combinar los días junto al Mediterráneo con visitas a localidades como Palafrugell, Tamariu o Sa Tuna, donde todavía se conserva su pasado marinero.

Calella de Palafrugell (Catalunya Turisme)

Además, el Camino de Ronda ofrece una forma diferente de descubrir el litoral y acercarse a algunas de sus calas. Una alternativa especialmente interesante para quienes quieren aprovechar los últimos días de calor entre mar, naturaleza y gastronomía.

Mazarrón

En la costa de Murcia se encuentra Mazarrón, una propuesta que puede resultar especialmente atractiva para quienes todavía buscan unos días de sol y playa. El municipio cuenta con 35 kilómetros de costa, además de una interesante combinación de paisajes naturales, patrimonio arqueológico y gastronomía vinculada tanto a la huerta como al mar. Entre sus rincones más llamativos destacan las erosiones de Bolnuevo, unas formaciones rocosas modeladas durante años por el agua y el viento.

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