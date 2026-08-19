Curwen se burla de su situación tras ampay de Carla Campos y recibe apoyo: “Los hombres no lloran, facturan”

El conocido streamer Víctor Caballero, 'Curwen', reconoció públicamente la infidelidad de su novia Carla Campos, luego de la difusión de un ampay donde se le ve en una discoteca de Lima. Aunque inicialmente lo negó, finalmente admitió que las imágenes eran 'clarísimas'.

Guardar

La polémica alrededor de Carla Campos Salazar y Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, volvió a generar comentarios luego de que el streamer decidiera abordar el tema con humor durante una emisión de Todo Good. Lejos de evitar las referencias al denominado ampay, el creador de contenido participó en una peculiar recreación junto a su compañero Tonino, quien aprovechó la situación para trolearlo frente a sus seguidores.

El momento ocurrió cuando ambos decidieron recrear, en tono de parodia, la escena que había generado comentarios en redes sociales después de la difusión de imágenes de Carla Campos en una discoteca junto a Alonso Grimaldo. Tonino asumió el papel de “Carlita” y comenzó a bailar, mientras Curwen imitaba al hombre que aparecía junto a su prometida en las imágenes difundidas.

PUBLICIDAD

La escena rápidamente tomó un giro más incómodo para el streamer cuando Tonino intentó acercarse a su rostro y repetir, como parte de la broma, el supuesto beso que algunos usuarios interpretaron al observar las imágenes. Curwen, sin embargo, rechazó la representación y sostuvo que aquello no había ocurrido de esa manera.

Curwen ironiza tras ampay de Carla y seguidores reaccionan: “Los hombres no lloran, facturan”. Captura: Habla Good.

“Yo no veo nada”, señaló el creador de contenido mientras intentaba restarle importancia a la recreación. La respuesta provocó las risas de sus compañeros, quienes no desaprovecharon la oportunidad para cuestionar, siempre en tono de broma, la manera en que estaba interpretando las imágenes.

La troleada continuó cuando Tonino volvió a acercarse al rostro de Víctor para insistir con la recreación. El streamer mantuvo su postura y respondió: “Es un saludo, las imágenes no son claras”.

PUBLICIDAD

Curwen ironiza tras ampay de Carla y seguidores reaccionan: “Los hombres no lloran, facturan”. Captura: Habla Good.

La frase generó nuevamente las carcajadas de los presentes. Tonino, decidido a continuar con la broma, le preguntó directamente: “¿Así no fue?, ¿así no era?”. Curwen volvió a negar que la escena hubiera ocurrido de esa forma, lo que provocó que sus compañeros lanzaran una nueva provocación: “No quiere aceptar la realidad, este hue”.

El intercambio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la emisión, debido a que Curwen decidió participar activamente en las bromas relacionadas con una situación que, según él mismo había reconocido, le había generado un impacto emocional.

<br>

Curwen ironiza tras ampay de Carla y seguidores reaccionan: “Los hombres no lloran, facturan”. Captura: Habla Good.

Curwen habla de su estado emocional tras las imágenes

Más allá de la parodia, Víctor Caballero también volvió a pronunciarse sobre lo ocurrido y utilizó nuevamente el sarcasmo como principal recurso para hablar de la situación. El streamer aseguró que las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina le habían afectado, aunque inmediatamente llevó su declaración hacia el terreno de la ironía.

PUBLICIDAD

“Lo más importante que tengo que decir es que yo... estoy muy quebrado, estoy muy afectado por lo que ha sucedido, me ha dolido muchísimo, les agradezco su apoyo, excepto Tonino... Este 12 de octubre voten por Techito Bruce, es lo más importante que tengo que decir...”, expresó Curwen.

La declaración fue realizada en tono sarcástico y generó nuevas reacciones entre sus compañeros. De esta manera, el streamer volvió a demostrar que, al menos públicamente, ha optado por responder a la polémica utilizando humor, ironía y bromas, en lugar de realizar una extensa explicación sobre lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Su comentario también hizo referencia a Magaly Medina, conductora del espacio televisivo que difundió las imágenes que terminaron generando la controversia en redes sociales. Curwen volvió a cuestionar irónicamente las razones detrás de la emisión del informe.

Curwen ironiza tras ampay de Carla y seguidores reaccionan: “Los hombres no lloran, facturan”. Captura: Habla Good.

Curwen ironiza sobre el informe de Magaly Medina

En otro momento de su intervención, el creador de contenido se refirió directamente al material televisivo que mostró a Carla Campos Salazar en una discoteca. Nuevamente, dejó claro que sus palabras estaban cargadas de sarcasmo y cuestionó, de manera irónica, el supuesto interés de la conductora por su bienestar.

“Ayer se han visto unas imágenes en las que Carla está en una discoteca, me siento muy mal, siento que Magaly ha hecho este reportaje porque realmente le importa mi bienestar emocional, yo no creo que lo haga por razones políticas”, manifestó.

PUBLICIDAD

Curwen ironiza tras ampay de Carla y seguidores reaccionan: “Los hombres no lloran, facturan”. Captura: Habla Good.

La frase provocó más comentarios y risas debido a la evidente ironía con la que Curwen se refirió al programa de espectáculos. De esta forma, el streamer aprovechó el espacio para convertir la controversia en contenido y continuar hablando del tema desde un tono diferente al que inicialmente había generado la difusión de las imágenes.

El caso ha despertado especial interés entre los seguidores del creador de contenido porque las imágenes involucran a Carla Campos, con quien mantiene una relación y a quien las publicaciones y comentarios en redes han colocado en el centro de la controversia. Sin embargo, las interpretaciones sobre lo ocurrido forman parte de la conversación en redes y no necesariamente permiten establecer por sí solas qué ocurrió fuera de cámara.

PUBLICIDAD

Curwen ironiza tras ampay de Carla y seguidores reaccionan: “Los hombres no lloran, facturan”. Captura: Habla Good.

Seguidores de Curwen reaccionan y lo respaldan en redes sociales

La actitud de Curwen tampoco pasó desapercibida entre sus seguidores. En los comentarios de la publicación, varios usuarios decidieron respaldar al streamer y destacar la manera en que afrontó la polémica. Algunos optaron por seguirle el juego y responder con humor a la situación, mientras otros resaltaron la idea de mantenerse firme frente a las circunstancias.

Entre los mensajes publicados aparece el comentario de Olga Molina Quispe, quien escribió: “😂 Qué buena, moral nomás...”. Por su parte, Roman Vasquez reaccionó con un “Tmr mano que le queda”, mientras Hussein Alfredo Huatuco Balbuena resumió su respaldo con una sola palabra: “¡RESILIENCIA!”.

PUBLICIDAD

Otros usuarios también se sumaron a la broma. Ana Chiquillan escribió: “Los hombres también facturan 🤭”, mientras Adriana Laya Ramos comentó: “Jajaja estos son la muerte”. Uno de los mensajes que más coincide con el tono de la publicación fue el de Bella Chamorro, quien escribió: “Ahora, los hombres no lloran, facturan. 😅🤣”.

En medio de estas reacciones, también apareció Melissa Matthews, quien aprovechó el espacio para publicar una convocatoria laboral para asesores de venta, demostrando cómo las publicaciones en redes pueden convertirse en escenarios donde los usuarios mezclan la conversación sobre la polémica con otros contenidos completamente distintos.

PUBLICIDAD

Los comentarios reflejan que una parte de la comunidad digital de Curwen decidió tomar la situación desde el humor y respaldar su postura pública. Frases como “Los hombres también facturan” y “¡Resiliencia!” se convirtieron en muestras del tono utilizado por algunos seguidores para acompañar al streamer en medio de la controversia.

Curwen ironiza tras ampay de Carla y seguidores reaccionan: “Los hombres no lloran, facturan”. Captura: Habla Good.

Tonino aprovecha el momento para trolear a Curwen

El papel de Tonino fue fundamental para que la situación terminara convirtiéndose en una escena humorística. Su decisión de interpretar a Carla Campos y acercarse a Curwen para recrear la escena permitió que los integrantes de Todo Good trasladaran la polémica del terreno informativo al entretenimiento.

Cada negativa de Curwen generaba una nueva provocación. El streamer insistía en que las imágenes no eran suficientemente claras y que la recreación propuesta por Tonino no correspondía con lo que él había observado. Tonino, por su parte, continuaba cuestionándolo hasta que sus compañeros terminaron acusándolo, en tono de broma, de “no querer aceptar la realidad”.

La escena evidencia cómo una controversia que comenzó a partir de imágenes difundidas públicamente terminó convirtiéndose también en material para las plataformas digitales y los programas de entretenimiento y conversación en redes sociales.

Para Curwen, la estrategia parece ser clara: responder con humor a una situación incómoda y evitar que la conversación quede únicamente marcada por las interpretaciones de terceros. Su participación en la recreación y sus comentarios sarcásticos muestran una disposición a hablar del tema, aunque desde una perspectiva cargada de ironía.

Mientras tanto, sus seguidores continúan reaccionando en redes sociales y algunos han decidido acompañarlo con bromas y mensajes de respaldo. La frase “los hombres no lloran, facturan”, utilizada por los usuarios en los comentarios, terminó sintetizando precisamente el tono con el que una parte de su comunidad ha decidido enfrentar la controversia.

Así, el denominado ampay de Carla Campos continúa generando repercusiones en redes sociales. Esta vez, el protagonista fue Curwen, quien lejos de mantenerse al margen decidió convertir las referencias al caso en una parodia junto a Tonino. Entre risas, sarcasmos y comentarios de sus seguidores, el streamer volvió a demostrar que pretende enfrentar la polémica desde el humor, mientras el debate continúa entre quienes interpretan las imágenes de una manera y quienes consideran que estas no son suficientemente claras para sacar conclusiones definitivas.

Curwen y Techito Bruce comparten un momento en un escenario, con comentarios de seguidores superpuestos que mencionan la frase 'Los hombres también facturan'. (Imagen Ilustrativa Infobae)