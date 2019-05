"No me queda mucha carrera más. Cuando deje de jugar me voy a quedar sin obra social, por eso la movida que hice por el tema de la pensión por discapacidad de ella. Estoy al borde del retiro y el gremio de futbolistas solamente acapara a los futbolistas activos. Si dejara de jugar al fútbol, la obra social de futbolistas ya no corre más. Y a nosotros se nos va a venir una jodida…", relató entre lágrimas en una nota que realizó con el canal TyC Sports.