Lentamente el panorama financiero empezó a presentar grietas y hasta debió tomar la decisión de vender sus camisetas: "Es duro… Un día estaba mirando una nota de Licha López. Contaba una experiencia con el tema de las camisetas, los recuerdos… El dijo 'a veces prefiero que las camisetas no se me apolillen y que me queden guardadas en un cajón. Con el recuerdo mismo me siento bien'. Fue el envión que me faltaba porque yo necesitaba dinero y no me quedó otra que tomar la decisión y venderlas".