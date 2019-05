Aunque no quiso adjudicarle al arbitraje la definición de la llave ("Vélez quedó afuera porque perdimos por penales. Ellos hicieron 5 penales y nosotros, 4", advirtió), sí sugirió que, a partir del penal no sancionado a Laso, la conducción de Espinoza no resultó equitativa. "No lo habrá visto el árbitro. A veces cuando mandan el poder y todas estas cosas, o las injusticias, uno solo las puede luchar desde el lado en el que uno está. El honesto lucha con muy pocas armas contra los poderosos", subrayó.