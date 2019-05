El equipo norteamericano no fue el único que quiso llevárselo: "Me buscaron de todas partes. River, Boca, Inter de Milán y el Real Madrid, que vino con su presidente a decirme que tenía todo arreglado. Yo nunca me quise ir de acá, ganaba mucha guita y tenía todo, incluso a mi novia de los 11 años. No podía despegarme. De Gimnasia no me iba ni aunque me ofrecieran lo que quisiera". En los años 60 y 70, Legrotaglie era una de las grandes celebridades y se daba algunos gustos nocturnos. Según él, "había que disfrutarla también".