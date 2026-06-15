Iván Cepeda se tomó con humor las noticias falsas, supuestos pactos con el diablo y lanzó pullas a De La Espriella en FcksNews: “Yo no me maquillo”

Iván Cepeda habló en el programa satírico FcksNews, rechazó vínculos con la violencia armada y apuntó contra la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FcksNews/YouTube

El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, enfrentó con humor y argumentos las críticas sobre su imagen, su supuesta cercanía con las guerrillas y sus diferencias con Abelardo de la Espriella, en una entrevista con FcksNews, el programa satírico de Camilo Sánchez y Camilo Pardo.

Durante la transmisión del episodio especial, titulado “Firmes por la Plata”, Cepeda defendió su autenticidad, detalló propuestas para combatir la corrupción y la inseguridad, criticó la campaña de su principal rival y explicó las razones para elegir a Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial.

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La conversación, que inició entre bromas sobre la juventud, el K-pop y la austeridad de su campaña, abordó de inmediato el bombardeo de noticias falsas contra Cepeda. El candidato se refirió a titulares absurdos que lo acusan de pactar con guerrillas y hasta con el diablo: “Con el diablo no, no he tenido conversaciones con De la Espriella todavía. Ni siquiera debates. Y con la guerrilla tampoco después de los procesos de paz. Y a las iglesias las respeto, por supuesto”, ironizó.

El aspirante presidencial respondió a las acusaciones sobre guerrillas con ironía, defendió su apuesta por la paz y dejó varios dardos para su principal contendor - crédito F*cksNews/YouTube

Rechazo a la violencia armada y defensa de la paz

Cepeda respondió de frente a las acusaciones de ser “el candidato de las guerrillas”. “Siempre en mi vida he rechazado la violencia. No puedo desarrollar violencia física, mucho menos armada, ni reivindicar mis ideas con armas. Creo en la fuerza de la palabra, creo en la fuerza de la acción y he tratado toda mi vida de ser coherente con ese planteamiento. Nada que ver, ni con la guerrilla ni con nadie que use armas. Eso no es lo mío”, explicó. Aclaró que las fotos en las que aparece con excombatientes provienen de su rol como negociador y facilitador en procesos de diálogo y paz.

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El líder del Pacto Histórico subrayó que Colombia ha probado la vía de la guerra durante décadas sin éxito: “Llevamos setenta años en eso, algo no ha debido funcionar de esa solución. Si fuera tan eficaz, ¿por qué no ha dado efecto? Cada vez que se emprende una acción violenta, eso engendra otras acciones violentas. Hemos invertido mucho tiempo en eso y poco en el diálogo”.

El mensaje a los votantes de Abelardo

Sobre los miedos difundidos por sus adversarios de que “entregará el país a la guerrilla” o “dará impunidad”, Cepeda recordó las campañas de desinformación durante el Acuerdo de Paz de 2016: “Decían que se iban a entregar veinte millones de hectáreas de tierra a la guerrilla, que se iba a imponer el ‘rayo homosexualizador’. Así se ha mentido y desfigurado el debate público”.

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En su crítica a Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda cuestionó el tono agresivo de su rival y prometió diálogo con la oposición en lugar de violencia política - crédito F*cksNews/YouTube

A los votantes de Abelardo de la Espriella, Cepeda les dirigió un mensaje claro: “Que no voten por él. Y si son oposición, en los próximos cuatro años les ofreceremos el diálogo. No vamos a hacer de la violencia una manera de comportarnos hacia ellos”. Criticó el discurso beligerante de su rival: “Cuando una persona se muestra en exceso agresiva y capaz de agredir, es porque es insegura. Eso de gritar y vociferar, de querer dar miedo, revela más un trauma psicológico que liderazgo auténtico”.

Los Camilos y Cepeda coincidieron en el riesgo de una sociedad polarizada y violenta: “En un país donde se mata gente por decir que Millonarios es mejor que Santafe, imagínese cuando el presidente salga a decir: ‘hay que destripar a la izquierda’”.

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Críticas a Abelardo de la Espriella: corrupción, dinero y espectáculo

Durante la entrevista, Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por “concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito”, y anunció que presentará más acciones judiciales. “Él no es simplemente un showman. Es una persona peligrosa, porque no tiene escrúpulos. Ha metido una inmensa cantidad de dinero en la campaña, paga desde votos hasta pautas enormes en redes sociales, y con eso puede estar comprando muchas conciencias”.

Cepeda resaltó la diferencia entre su propuesta y la de su rival: “Nosotros hemos hecho un ejercicio de austeridad. Queremos hacer política de la manera más económica posible y sobre todo con el esfuerzo, con la conciencia de la gente”.

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La crítica a José Manuel Restrepo y el legado económico de Duque

El candidato también arremetió contra José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y forma vicepresidencial De la Espriella: “El doctor Restrepo, que tantos estudios tiene, casi que acaba con la economía de este país. Nos dejó la pobreza catapultada a niveles exorbitantes. El gobierno de Duque fue muy ilustrado, pero dejó el país en ruinas. Provocó un estallido social cuyos ecos aún se sienten. Gente toda muy preparada, como el propio Duque, preparada para el desastre”.

Iván Cepeda responsabilizó a José Manuel Restrepo y al gobierno de Iván Duque por el deterioro económico, el aumento de la pobreza y el estallido social en Colombia - crédito @jrestrp/X

Cepeda acusó a Restrepo y a otros tecnócratas de utilizar su formación académica para justificar medidas regresivas y de contribuir al deterioro económico y social del país.

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Respuestas a críticas sobre su imagen y elección de Aída Quilcué

Cepeda fue consultado por los ataques personales que recibe sobre su apariencia física, su vestimenta y su estilo. Señaló que sus opositores suelen criticarlo por estar despeinado, tener los dientes torcidos o usar camisas que asocian con una religión, comentarios que consideró superficiales.

“Yo soy una persona auténtica, no me maquillo, no intento verme como no soy. Bañarme sí, todos los días, pero lo que sí no hago es maquillarme. En este país, lamentablemente, la apariencia es lo que prima. Hay quienes se avergüenzan de sus orígenes y buscan aparentar otra cosa. Yo no. Es mejor tener el alma limpia y los dientes torcidos que los dientes limpios y el alma torcida”.

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También ironizó sobre los señalamientos a su ropa: “Hay un señor que interpuso una tutela porque los cuellos de mis camisas, dice él, son soviéticos o maoístas. Parece inverosímil, pero es cierto”. Además, expresó su opinión sobre los comentarios relacionados con la apariencia de su rival.

“La gente muchas veces se avergüenza de sus orígenes. Hablábamos de Abelardo de la Espriella: él proviene de una familia popular, pero le gusta usar peluquín o lo que sea que utilice. Lo digo con respeto. Usa corbatas finas y zapatos elegantes. Cuando alguien actúa así, suele reflejar una inseguridad o vergüenza de sí mismo, y por eso siente la necesidad de aparentar o proyectar una imagen diferente. En distintas esferas eso puede pasar desapercibido, pero cuando se es político y se tiene la responsabilidad de hablar con la verdad, considero que eso resulta perjudicial.”

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El candidato presidencial del Pacto Histórico abordó comentarios sobre apariencia, vestimenta y estilo, recalcó su identidad pública y criticó la obsesión por lo externo, mientras desgranaba propuestas anticorrupción y seguridad en entrevista - crédito F*cksNews/YouTube

Una de las preguntas recurrentes de los seguidores fue sobre la elección de Aída Quilcué como fórmula vicepresidencial. Cepeda fue enfático: “Aída no la conocí hace unos días o semanas, tengo muchos años de haber caminado con ella en distintos territorios y luchas. La respeto, la quiero y estoy orgulloso de que sea mi compañera”.

Cepeda rechazó el racismo implícito en las críticas a Quilcué: “Se llama racismo. Algunos, como Restrepo o el propio De la Espriella, lo promueven. Dicen que Aída no estudió, que no sabe leer, que es indígena. Eso es racismo puro”.

Balance sobre el Gobierno Petro: aciertos y errores

Sobre la gestión de Gustavo Petro, Cepeda fue autocrítico: “Hemos cometido errores, él los ha cometido también, y hay vacíos y equivocaciones. Uno de esos vacíos, para que no crean que voy a salirme por la tangente, es el problema de la corrupción. No hemos podido todavía eficazmente acabar con la corrupción y es una de las tareas que va a tener mi gobierno: enfrentarnos, pero con todo, a la corrupción”.

Cepeda destacó como logros la reducción de violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública y la dignificación de la vida de los militares y policías, pero reconoció que la corrupción sigue siendo el mayor obstáculo para el avance en educación, salud y equidad.

Como primer paso, anunció la designación de Iván Velásquez como jefe del sistema anticorrupción: “Él lideró la investigación por parapolítica que terminó con setenta congresistas en la cárcel y desmanteló una red de corrupción en Guatemala. Es la persona idónea para encabezar la lucha anticorrupción en Colombia”.

El senador y candidato hizo una autocrítica sobre la gestión oficial, señaló que la corrupción sigue siendo una deuda central y presentó al exministro como la ficha clave para enfrentar ese problema - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Propuestas de gobierno: seguridad, transición energética y minería responsable

Sobre seguridad, Cepeda planteó una estrategia que combine el fortalecimiento de las capacidades militares y policiales con el respeto a los derechos humanos y la dignificación de la vida de los uniformados. “El remedio no puede ser peor que la enfermedad. Hay que acabar la pobreza y cerrar la puerta a las economías ilegales, como el narcotráfico. Si logramos eso, avanzaremos realmente en seguridad”.

En transición energética y medio ambiente, Cepeda reiteró su postura contra el fracking y propuso un nuevo código minero que priorice la sostenibilidad y el beneficio colectivo: “No hay manera segura de hacer fracking. Es una tecnología destructiva, invasiva, que puede acabar con los ecosistemas. Es necesario crear un código minero que permita explotar la riqueza mineral con regulación y parámetros claros, beneficiando a todos, no solo a las grandes empresas”.

Invitación al diálogo y autocrítica democrática

Cepeda extendió una invitación pública a Juan Daniel Oviedo y a líderes de centro como Fajardo, para dialogar y construir alianzas que eviten que Colombia siga modelos autoritarios o regresivos. “No tenemos problema en conversar, especialmente cuando se necesitan muchas alianzas para evitar que Colombia se convierta en una mezcla de modelos como el de Bukele, Milei o Trump”.

Frente a la polarización, insistió en la importancia de la serenidad desafiante: “La paz no es que todo sea bonito, sino conservar la calma en los momentos más caóticos, pero diferenciando la calma de la indiferencia. Hay que ser rebeldes y críticos frente a lo que hay que cambiar”.

En el cierre, Cepeda agradeció el espacio, defendió su autenticidad y reiteró el llamado a los ciudadanos a informarse, a rechazar el odio y la violencia, y a votar con conciencia: “Lo que prima es la autenticidad. En la política, la responsabilidad es hablarle a la gente con verdad, no maquillarse ni aparentar. Invito a todos a charlar, a dialogar y a votar, sin violencia. Lo importante es mantener la coherencia y la serenidad frente al caos”.