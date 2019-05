"Sentí mucho lo de Oscar, aunque más por mis viejos. Perder a un hermano es duro, pero a un hijo es terrible. Se me pasó por la cabeza irme del Mundial. Me he culpado por su muerte porque él chocó viajando para ver el partido contra Francia. A mí me avisaron al día siguiente lo que había pasado", recordó con con dolor. Luque se ausentó en la derrota contra Italia y tuvo un serio diálogo con sus padres después de finalizado el velatorio de Cacho. Ahí se convenció de regresar con el plantel albiceleste.