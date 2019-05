Como toda madre protectora, ella es intensa en cada partido. Se le escapa algún insulto al árbitro, al rival que le hace alguna falta, a los defensores de su equipo cuando no lo ayudan y hasta a él mismo cuando no agarra alguna pelota. La noche ante Cruzeiro en la que sufrió la doble fractura de mandíbula por el golpe de Dedé fue un segundo parto. Para evitar ponerse nerviosa, Graciela intentaba concentrarse en otras tareas hogareñas hasta que se percató de que el volumen de la televisión estaba muy bajo. Una de sus hijas había apretado el control remoto cuando vieron tumbado. "Mami, te voy a decir algo pero no te asustes, que el Esteban ya está bien". El preámbulo no evitó su colapso nervioso.