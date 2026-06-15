“El contexto nos pone contra las cuerdas”: cerró la hamburguesería de un famoso youtuber

Chizpa anunció el cierre de su local, ubicado en el barrio porteño de Palermo (@chizpahongos)

Chizpa, la hamburguesería de hongos que el youtuber chaqueño Damián Kuc abrió en el barrio porteño de Palermo, cerró sus puertas tras poco más de dos años de actividad. El local, que se convirtió en un fenómeno gastronómico impulsado por la comunidad digital de Kuc, atribuye el cierre al deterioro del contexto económico del país.

“Con el corazón en la mano y mucho amor, queremos contarles que por el momento vamos a pausar este proyecto que tanto amamos”, publicó el equipo de Chizpa en la cuenta de Instagram del local, donde cuenta con más de 52.000 seguidores.

PUBLICIDAD

El comunicado, que circuló en redes sociales, apuntó directamente a las condiciones macroeconómicas: “La realidad de este durísimo contexto económico nos pone contra las cuerdas”. Y añadió: “No es una derrota, es una pausa. Porque los proyectos que nacen con alma no mueren, esperan”.

El mensaje también incluyó una referencia política: “Chizpa vive en cada uno de ustedes. Y eso, el gobierno de turno no nos lo va a quitar”, una frase que derivó la responsabilidad del cierre hacia las políticas económicas vigentes.

PUBLICIDAD

Kuc, creador del canal de YouTube Historias Innecesarias —con más de 2,4 millones de suscriptores—, había fundado Chizpa en septiembre de 2023 junto al emprendedor gastronómico Leandro Di Giovanni, dueño del espacio cultural Local Support. El local, ubicado sobre la calle Gorriti, en el barrio porteño de Palermo nació de la obsesión de Kuc con los hongos: primero como cultivo doméstico, luego como ingrediente central de una propuesta gastronómica que buscaba demostrar, según el propio comunicado de cierre, “que comer rico, cuidar el cuerpo y cuidar el planeta podían ir de la mano”.

La propuesta de Chizpa giró en torno a una carta breve de hamburguesas elaboradas con gírgolas, reishi, shiitake y otras variedades, complementadas con nuggets, ensaladas y papas fritas con chips de hongos. El local se distinguía, además, por una heladera a la vista del público donde los hongos crecían en tiempo real, un elemento que se volvió parte de la identidad visual del lugar.

PUBLICIDAD

El youtuber Damián Kuc tiene un canal llamado Historias Innecesarias, donde cuenta con más de 2 millones de suscriptores (@damiankuc)

El vínculo entre el emprendimiento y la audiencia digital de Kuc fue determinante desde el primer día. Un video publicado en su canal de YouTube que mencionaba brevemente la apertura de Chizpa bastó para generar filas en Gorriti. “Hice un video y sobre el final metí unos 20 segundos contando lo de Chizpa y funcionó”, había declarado el youtuber a El Planteo en 2024.

El proyecto surgió en un momento de transición personal para Kuc. Tras anunciar en enero de 2023 que dejaba Historias Innecesarias —el canal que lo había convertido en uno de los youtubers más populares de Argentina—, el creador de contenido oriundo de Resistencia, Chaco, volcó su energía en el mundo de los hongos, tanto en su dimensión gastronómica como en la exploración de la microdosis de psilocibina como herramienta terapéutica.

PUBLICIDAD

El segmento bajo presión

El cierre de Chizpa no es un caso aislado. En diciembre de 2025, la Justicia decretó la quiebra de Deniro Hamburguesería e intimó a sus propietarios, Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis, a poner todos los bienes de la compañía a disposición del síndico. La resolución llegó tras una acumulación de deudas, demandas de diverso tipo y cheques sin fondos.

Deniro había comenzado sus actividades en 2017 con un local de 38 metros cuadrados en el barrio de Belgrano y llegó a operar 30 locales en todo el país, en muchos casos a través de franquicias. Su propuesta se diferenciaba por la “hamburguesa de entraña”, un guiño al asado argentino dentro del formato del fast food. “A algo tan estadounidense como la hamburguesa quisimos traerlo un poco para acá, con un corte bien nuestro, parrillero y novedoso, porque nadie lo usaba para eso”, había explicado Siderakis al momento del lanzamiento. Al momento de la quiebra, la cadena conservaba apenas cuatro locales, en los barrios de Caballito, Almagro, La Paternal y Saavedra.

PUBLICIDAD

Además, en abril de 2026 también se confirmó el cierre de Dogg, una de las marcas que contribuyó a instalar el street food en Buenos Aires. Máximo Togni, su fundador, anunció el cierre del local de panchos y hamburguesas a la parrilla que había abierto en 2013 junto a Pablo Capara, Yesica Vissani y, más tarde, Martín Arrieta. “Hoy toca apagar Dogg, al menos por un tiempo”, escribió Togni en su cuenta de Instagram. El espacio, sin embargo, no quedará vacío: en el mismo local abrirá Máximo, un nuevo proyecto inspirado en los ocho años que su creador vivió entre Nueva York y Washington DC. Togni también es el responsable detrás de Togni’s Pizzería, Togni’s Café y Evelia.

Dogg había sido pionera en varios formatos: fue de las primeras hamburgueserías en apostar por el pancho a la parrilla 100% de carne vacuna y en desarrollar una receta propia de pan de papa, en una época en que el boom de las hamburguesas gourmet porteñas todavía no había alcanzado su pico.

PUBLICIDAD