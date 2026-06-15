Economía

“El contexto nos pone contra las cuerdas”: cerró la hamburguesería de un famoso youtuber

El local de hamburguesas de hongos que Damián Kuc abrió en Palermo en 2023 bajó la persiana y apuntó al clima económico del país como responsable

Guardar
Google icon
Chizpa anunció el cierre de su local, ubicado en el barrio porteño de Palermo
Chizpa anunció el cierre de su local, ubicado en el barrio porteño de Palermo (@chizpahongos)

Chizpa, la hamburguesería de hongos que el youtuber chaqueño Damián Kuc abrió en el barrio porteño de Palermo, cerró sus puertas tras poco más de dos años de actividad. El local, que se convirtió en un fenómeno gastronómico impulsado por la comunidad digital de Kuc, atribuye el cierre al deterioro del contexto económico del país.

“Con el corazón en la mano y mucho amor, queremos contarles que por el momento vamos a pausar este proyecto que tanto amamos”, publicó el equipo de Chizpa en la cuenta de Instagram del local, donde cuenta con más de 52.000 seguidores.

PUBLICIDAD

El comunicado, que circuló en redes sociales, apuntó directamente a las condiciones macroeconómicas: “La realidad de este durísimo contexto económico nos pone contra las cuerdas”. Y añadió: “No es una derrota, es una pausa. Porque los proyectos que nacen con alma no mueren, esperan”.

infografia

El mensaje también incluyó una referencia política: “Chizpa vive en cada uno de ustedes. Y eso, el gobierno de turno no nos lo va a quitar”, una frase que derivó la responsabilidad del cierre hacia las políticas económicas vigentes.

PUBLICIDAD

Kuc, creador del canal de YouTube Historias Innecesarias —con más de 2,4 millones de suscriptores—, había fundado Chizpa en septiembre de 2023 junto al emprendedor gastronómico Leandro Di Giovanni, dueño del espacio cultural Local Support. El local, ubicado sobre la calle Gorriti, en el barrio porteño de Palermo nació de la obsesión de Kuc con los hongos: primero como cultivo doméstico, luego como ingrediente central de una propuesta gastronómica que buscaba demostrar, según el propio comunicado de cierre, “que comer rico, cuidar el cuerpo y cuidar el planeta podían ir de la mano”.

La propuesta de Chizpa giró en torno a una carta breve de hamburguesas elaboradas con gírgolas, reishi, shiitake y otras variedades, complementadas con nuggets, ensaladas y papas fritas con chips de hongos. El local se distinguía, además, por una heladera a la vista del público donde los hongos crecían en tiempo real, un elemento que se volvió parte de la identidad visual del lugar.

Damián Kuc
El youtuber Damián Kuc tiene un canal llamado Historias Innecesarias, donde cuenta con más de 2 millones de suscriptores (@damiankuc)

El vínculo entre el emprendimiento y la audiencia digital de Kuc fue determinante desde el primer día. Un video publicado en su canal de YouTube que mencionaba brevemente la apertura de Chizpa bastó para generar filas en Gorriti. “Hice un video y sobre el final metí unos 20 segundos contando lo de Chizpa y funcionó”, había declarado el youtuber a El Planteo en 2024.

El proyecto surgió en un momento de transición personal para Kuc. Tras anunciar en enero de 2023 que dejaba Historias Innecesarias —el canal que lo había convertido en uno de los youtubers más populares de Argentina—, el creador de contenido oriundo de Resistencia, Chaco, volcó su energía en el mundo de los hongos, tanto en su dimensión gastronómica como en la exploración de la microdosis de psilocibina como herramienta terapéutica.

El segmento bajo presión

El cierre de Chizpa no es un caso aislado. En diciembre de 2025, la Justicia decretó la quiebra de Deniro Hamburguesería e intimó a sus propietarios, Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis, a poner todos los bienes de la compañía a disposición del síndico. La resolución llegó tras una acumulación de deudas, demandas de diverso tipo y cheques sin fondos.

Deniro había comenzado sus actividades en 2017 con un local de 38 metros cuadrados en el barrio de Belgrano y llegó a operar 30 locales en todo el país, en muchos casos a través de franquicias. Su propuesta se diferenciaba por la “hamburguesa de entraña”, un guiño al asado argentino dentro del formato del fast food. “A algo tan estadounidense como la hamburguesa quisimos traerlo un poco para acá, con un corte bien nuestro, parrillero y novedoso, porque nadie lo usaba para eso”, había explicado Siderakis al momento del lanzamiento. Al momento de la quiebra, la cadena conservaba apenas cuatro locales, en los barrios de Caballito, Almagro, La Paternal y Saavedra.

Además, en abril de 2026 también se confirmó el cierre de Dogg, una de las marcas que contribuyó a instalar el street food en Buenos Aires. Máximo Togni, su fundador, anunció el cierre del local de panchos y hamburguesas a la parrilla que había abierto en 2013 junto a Pablo Capara, Yesica Vissani y, más tarde, Martín Arrieta. “Hoy toca apagar Dogg, al menos por un tiempo”, escribió Togni en su cuenta de Instagram. El espacio, sin embargo, no quedará vacío: en el mismo local abrirá Máximo, un nuevo proyecto inspirado en los ocho años que su creador vivió entre Nueva York y Washington DC. Togni también es el responsable detrás de Togni’s Pizzería, Togni’s Café y Evelia.

Dogg había sido pionera en varios formatos: fue de las primeras hamburgueserías en apostar por el pancho a la parrilla 100% de carne vacuna y en desarrollar una receta propia de pan de papa, en una época en que el boom de las hamburguesas gourmet porteñas todavía no había alcanzado su pico.

Temas Relacionados

cierre de empresasdamián kuchamburgueseríacierre de localesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos pronósticos clave para Argentina: qué va a pasar con las tasas de la Fed de EEUU y el precio internacional del petróleo

Los datos de actividad y empleo en el primer caso y los niveles de inventarios en el segundo sostienen el análisis del banco de inversión Goldman Sachs

Dos pronósticos clave para Argentina: qué va a pasar con las tasas de la Fed de EEUU y el precio internacional del petróleo

Conflicto aceitero: las exportadoras advierten que un paro le costaría a cada trabajador casi $1 millón por semana

Con la conciliación obligatoria a días de vencer, pidieron audiencia a Trabajo para intentar cerrar una paritaria. Los trabajadores del sector promedian $4,8 millones de ingreso mensual, más del triple del salario privado registrado

Conflicto aceitero: las exportadoras advierten que un paro le costaría a cada trabajador casi $1 millón por semana

Los fabricantes de juguetes denuncian que una petroquímica les aumentó 154% un insumo básico en menos de 4 meses

Precisan que el kilo del polietileno de alta densidad pasó de $1.400 a $3.560 el kilo, fuera de línea con la evolución del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y con la del precio local del gas. Contexto y antecedentes

Los fabricantes de juguetes denuncian que una petroquímica les aumentó 154% un insumo básico en menos de 4 meses

Mundial 2026: ranking económico del Grupo J, en el que Argentina competirá con Austria, Argelia y Jordania

Un repaso de variables como PBI por habitante, crecimiento en 2025, inflación, calificación crediticia, desempleo, comercio exterior, deuda pública y reservas muestra un ganador y la disputa por el segundo lugar

Mundial 2026: ranking económico del Grupo J, en el que Argentina competirá con Austria, Argelia y Jordania

Palantir, la empresa del tecno-magnate que se instaló en Buenos Aires, es resistida en Europa: su “momento Streisand” en Suiza

La firma más valiosa de Peter Thiel, el empresario afín al gobierno de Milei, debe pagar las costas de un litigio en el que resultó perdedora. No es el primer traspié por la “soberanía de datos” en el viejo continente

Palantir, la empresa del tecno-magnate que se instaló en Buenos Aires, es resistida en Europa: su “momento Streisand” en Suiza

DEPORTES

Fotos y videos del banderazo argentino en Kansas City: la historia detrás del bombo de Tula y los pedidos por la cuarta

Fotos y videos del banderazo argentino en Kansas City: la historia detrás del bombo de Tula y los pedidos por la cuarta

El particular método del entrenador de Japón para comunicarse con sus futbolistas durante el empate ante Países Bajos

Paseo por Kansas City y fotos con fanáticos: el momento de distensión de la selección argentina en su día libre antes del debut en el Mundial

La “respuesta” de Magui Corceiro al video de Lando Norris con la famosa influencer que se volvió viral: bikini y playa

El sentido homenaje del Pollo Vignolo a Gaspi durante la trasmisión de Países Bajos-Japón

TELESHOW

Las emotivas palabras de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial para despedir a Gaspi: “Podría haber estado en Videomatch”

Las emotivas palabras de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial para despedir a Gaspi: “Podría haber estado en Videomatch”

El video de Gaspi hablando sobre su muerte que se volvió viral: “Se te apaga la tele y te fuiste”

Andrea del Boca se volvió a caer en Gran Hermano: el momento y cómo se encuentra tras el accidente

El impacto de Bizarrap, Nicki Nicole y Trueno por la muerte de Lucas Vignale, el director argentino que murió en Brasil

La última entrevista de Lucas Vignale, uno de los argentinos que murió en Río de Janeiro, cuatro días antes de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Asfura descarta privatización de la ENEE y la señala como el principal desafío económico

Honduras: Asfura descarta privatización de la ENEE y la señala como el principal desafío económico

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: cinco rescatistas murieron en Kharkiv mientras combatían un incendio

Zelensky exigió que Europa confisque el petróleo de la flota fantasma rusa para asfixiar el financiamiento del Kremlin

El precio del petróleo cayó un 4% tras el anuncio de acuerdo entre EEUU e Irán y el alivio en el estrecho de Ormuz

Nuevo nuncio en El Salvador: Giancarlo Dellagiovanna llega como enviado de León XIV y recibe el diario de San Óscar Romero