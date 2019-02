Su compañero brasileño José Simbal fue clave en su estadía: "Estuve en un hotel dos días y después me dieron la llave de un departamento y un auto, pero ni sabía cómo llegar ahí, por eso el negro me acompañó. Llegué y no tenía nada, me quedé acostado mirando el techo, pensando en mi familia, sin saber qué hacer. Agarré el auto y me fui, no sé a dónde porque a las 19 cerraba todo allá. Di vueltas y no sabía cómo volver. Estacioné por ahí, amaneció y llamé al negro para volverme. Después me compré un equipo de música y me fui acomodando".