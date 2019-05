Créase o no, la Academia no volvió a ganar desde que el Chacho le entregó su bufanda Torres. Cuatro empates consecutivos (con Tigre, Defensa y Justicia y los dos con Estudiantes por la Copa de la Superliga) confirman la tendencia. De todos modos, en el mundo de los supersticiosos de Racing confían en que la nueva prenda que lució el entrenador en los compromisos siguientes al título posee los mismos poderes. "Está usando otra que le dio buenos augurios en el pasado. La que me él me regaló la tengo en casa guardada, porque cada uno que la veía me la pedía para sacarse fotos", explicó el dirigente.