Colombia

Álvaro Uribe lanzó duro mensaje contra Iván Cepeda por su resistencia a debatir con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Se esconde en aguas subterráneas”

El expresidente de la República sostuvo que la negativa del candidato del Pacto Histórico no beneficia a la democracia colombiana de cara a las elecciones del 31 de mayo

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Álvaro Uribe e Iván Cepeda - crédito Sergio Acero/Nathalia Angarita/REUTERS
Álvaro Uribe expresó su inconformismo con la ausencia de Iván Cepeda en debates presidenciales- crédito Sergio Acero/Nathalia Angarita/REUTERS

Álvaro Uribe, expresidente de la República y líder político del Centro Democrático, criticó públicamente la negativa del candidato Iván Cepeda —integrante del Pacto Histórico— a participar en los debates presidenciales junto a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria.

Este reclamo sobre la ausencia de acuerdos para deliberar —a pesar de los pedidos formales de los candidatos a la estatal Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) para organizar tres encuentros televisados— introduce una nueva tensión en el proceso electoral, a pocas semanas de que se definan los nombres que avanzarán con mayor respaldo ciudadano.

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Al abordar el historial parlamentario de Cepeda, Uribe Vélez no solo resaltó su ausencia previa en el Congreso de la República, sino que recordó en entrevista con El Tiempo que “ha ido ahora porque no le queda de otra en esta campaña presidencial”.

Sobre la disposición de Cepeda a participar en debates, Uribe Vélez enfatizó ante el medio citado que la actitud del candidato oficialista sigue siendo evasiva y condicionada: “Cepeda se esconde en las aguas subterráneas mirando cómo manipula al uno y al otro mientras que Paloma es muy frentera”.

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El expresidente Uribe también abordó la evolución discursiva de Iván Cepeda sobre figuras latinoamericanas. Destacó las declaraciones previas del candidato en torno al expresidente venezolano Hugo Chávez y al propio presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Cepeda tiene un discurso de pastor, un discurso almibarado, pero lo que realmente hay en el contenido es el odio de clases de Petro, de Hugo Chávez, de quien dijo que creó un nuevo orden mundial. Se presenta con piel de oveja”, dijo Uribe Vélez.

En ese sentido, planteó que, bajo una retórica conciliadora, Cepeda mantendría ideas afines al pensamiento del chavismo y del oficialismo actual en Colombia.

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