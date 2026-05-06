México

Una mujer de 34 años y su hija de ocho fueron encontradas muertas junto a una carta en Oaxaca

Fue el hermano de la mujer quien halló los cuerpos tras no saber de ellas y que no contestaran llamadas, tendrían varios días fallecidas

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Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de 34 años, de nombre Arely, y su hija de ocho son encontradas muertas la tarde del lunes 4 de mayo en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia Jacarandas de la agencia municipal San Martín Mexicápam, en Oaxaca de Juárez. Las autoridades establecen como primer foco de investigación la localización de una carta póstuma y la ausencia de señales de violencia o intervención de terceros en la escena. Las causas exactas del fallecimiento permanecen pendientes hasta que concluyan los estudios forenses y la necropsia de ley.

La Fiscalía investiga el caso bajo perspectiva de género y sin descartar ninguna línea

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca acuden al domicilio tras el reporte de vecinos, quienes manifestaron percibir olores fétidos y notar la falta de actividad en la vivienda durante días previos. El hermano de la mujer localiza los cuerpos e informa a las autoridades. Los elementos forenses confirman que la habitación se encontraba cerrada por dentro y que no había marcas de forcejeo, ingreso forzado ni rastros de violencia física visibles.

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En el sitio, los agentes especializados hallan una carta póstuma que queda integrada a la carpeta de investigación y sometida a pruebas grafoscópicas. La FGEO establece que esta evidencia constituye hasta ahora un elemento clave y sostiene que el análisis pericial de la carta puede arrojar información relevante sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuerpos presentan estado de descomposición avanzado, lo que orienta la estimación de que la muerte habría sucedido varios días antes de su localización. Por protocolo, los restos son trasladados al servicio médico legal para la realización de la necropsia obligatoria, con el objetivo de precisar el origen y la mecánica de la muerte.

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Los cuerpos no presentan indicios de violencia ni intervención de terceros

El primer dictamen de los peritos señala que la habitación estaba cerrada por dentro, sin daños en puertas ni ventanas y sin señales claras de que alguna persona distinta a las víctimas haya ingresado al espacio. Las autoridades destacan que esta condición refuerza la hipótesis inicial y que solo los dictámenes forenses podrán aclarar completamente los hechos.

La Fiscalía para la Atención e Investigación de Feminicidios toma el caso y abre una carpeta de investigación bajo el protocolo de perspectiva de género. La instancia aclara que, aunque la evidencia encontrada hasta el momento apunta a la ausencia de terceros, ninguna línea de investigación queda descartada hasta que existan elementos concluyentes.

Elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez y de la Policía Estatal acuden al sitio y establecen un acordonamiento para garantizar la integridad de las pruebas y realizar el levantamiento de los cuerpos. Los agentes forenses y ministeriales recaban testimonios de familiares y vecinos y recolectan indicios a fin de reconstruir las últimas actividades y registros de las víctimas.

Vínculo con otros casos recientes y contexto de violencia en la región

El hallazgo de los cuerpos en San Martín Mexicápam ocurre horas después de otro hecho violento en el estado: el asesinato a tiros de un niño de ocho años durante un ataque armado en la Séptima Sección de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec.

Esto coloca nuevamente en el centro del debate la situación de mujeres, niñas y niños que viven en condiciones de vulnerabilidad en el estado de Oaxaca, y ha provocado alarma en sectores de la sociedad que exigen un esclarecimiento inmediato y acciones preventivas.

Mientras tanto, la investigación oficial en la capital del estado permanece abierta y la Fiscalía General de Oaxaca se mantiene a la espera de los resultados definitivos de la necropsia y pruebas periciales. La autoridad informó que cualquier avance relevante será comunicado de forma oficial.

Las claves del caso

  • Una mujer de 34 años y su hija de ocho son halladas muertas en su departamento en San Martín Mexicápam, Oaxaca de Juárez; los cuerpos presentaban avanzado estado de descomposición.
  • No se localizan signos de violencia ni ingreso forzado, pero se halla una carta póstuma y la habitación estaba cerrada por dentro; ninguna línea de investigación está descartada.
  • La Fiscalía de Oaxaca lleva la investigación bajo protocolo de perspectiva de género y espera los resultados periciales y de necropsia para determinar la causa de muerte.
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