Comprar televisores a crédito podría costar hasta un 14% más por el aumento de la tasa de usura: claves antes de tomar la decisión

La Superintendencia Financiera eleva la tasa de usura a 28,17% en mayo, encareciendo la financiación de televisores para el Mundial 2026 - crédito Colprensa

Con la reciente decisión de la Superintendencia Financiera de elevar la tasa de usura a 28,17% en mayo, financiar la compra de un televisor para ver el Mundial de Fútbol 2026 a un año con tarjeta de crédito puede encarecer el producto en hasta 14%, afectando la planificación de muchos consumidores que desean seguir los partidos desde casa, según un análisis de Planeación Financiera Colombia.

Esta subida del tope de interés legal implica un mayor costo final en las cuotas mensuales y en el pago de intereses, especialmente en un contexto en el que quedan solo 36 días para el inicio del torneo y se dispara la demanda de televisores de alta gama.

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La Superintendencia Financiera aumentó la tasa de usura en 1,41 puntos porcentuales, alcanzando su mayor nivel en el año.

Bajo estas condiciones, adquirir un televisor de $9,9 millones diferido a doce meses genera un pago total de intereses de $1,33 millones.

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Financiar la compra de un televisor con tarjeta de crédito puede incrementar el precio final hasta en un 14% a un año de plazo - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Si la compra se realiza a seis meses, el sobrecosto por intereses se sitúa en 7%. Estos cálculos se realizaron usando las tasas promedio de entidades bancarias próximas y lejanas al límite legal, permitiendo observar cómo varía el costo entre diferentes instituciones.

“Hay que decirlo: un televisor para el Mundial puede ser un gasto emocional, no una necesidad si no está presupuestado” , dijo Jairo Andrés Uribe Rodríguez, fundador de Planeación Financiera Colombia en declaraciones a La República.

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El precio de referencia para estos cálculos corresponde a modelos de LG de 100 pulgadas (11,9 millones de pesos), TCL de 98 pulgadas (9,9 millones) y Samsung de 75 pulgadas.

Con una tarjeta de crédito del Banco Unión y una tasa de 26,67% E.A., la cuota mensual para un televisor LG de 100 pulgadas diferido a seis meses asciende a $2,1 millones, con intereses totales de $849.367. Si la financiación es a un año, la cuota mensual se ubica en $1,1 millones y los intereses acumulados alcanzan $1,6 millones.

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Los pagos de intereses por la financiación de un televisor de $9,9 millones a 12 meses alcanzan $1,33 millones con la nueva tasa de usura - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Por su parte, el Banco de Occidente, cuya tasa es menor (21,03%), fija una cuota de $2 millones para el mismo modelo a seis meses y un interés de $530.000; a doce meses, la mensualidad es de $1,06 millones y los intereses suman $751.300.

En el caso del televisor TCL de 98 pulgadas, la cuota con el Banco Unión es de $1,78 millones a seis meses y el pago de intereses llega a $708.300. Al diferirlo a un año, la cuota baja a $944.900, pero el interés sube a $1,33 millones. En el Banco de Occidente, la mensualidad es de $1,74 millones (seis meses) con intereses totales de $442.500.

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El modelo Samsung de 75 pulgadas tiene una cuota mensual de $1,01 millones con el Banco Unión a seis meses y un interés total de $403.900. Si la compra se difiere a un año, la cuota disminuye a $538.700, aunque los intereses aumentan a $764.000. El mismo producto en Banco de Occidente implica una cuota de $992.000 en seis meses, con intereses por $252.100.

El sobrecosto del crédito a plazos largos: una decisión económica relevante para el Mundial

Según expertos, el exceso en el uso de tarjetas de crédito puede duplicar o triplicar el costo original de un televisor - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El experto añadió que el verdadero costo aparece cuando se utiliza la tarjeta en exceso: “Hay casos en los que para un televisor que costaba $3 millones se termina pagando $5 o $6 millones al diferirlo a muchas cuotas”.

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Para evitar sobreendeudamiento, Uribe Rodríguez recomendó utilizar la tarjeta únicamente si el gasto se ajusta al presupuesto a corto plazo. “Si no lo puede comprar de contado es mejor pensarlo: la tarjeta no es una extensión del ingreso. Sería en pocas cuotas, ojalá de una a tres máximo, pues se asume algo de intereses pero no es tanto”.

Insistió en revisar las tasas ofrecidas por diferentes bancos y proteger la capacidad de ahorro: “Una cuota no puede afectar la vida básica ni la capacidad de ahorro. El problema no puede ser que no vea el Mundial 2026, sino seguir pagando ese televisor cuando se acabe el Mundial”.

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En la perspectiva de Felipe Campos, gerente de inversiones y estrategia en Alianza Valores Fiduciaria, el alza en la tasa de usura responde a factores estacionales típicos del inicio del año, además de un cambio gradual en los desembolsos, mientras que el crédito minorista exhibe señales de desaceleración.

Campos alertó que quienes priorizan el crédito deben considerar con mayor rigor los incrementos en los costos de financiamiento y analizar si las condiciones de pago se ajustan a sus ingresos.

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El director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercado del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, precisó que la tasa de usura representa el tope que la banca puede cobrar por créditos de consumo.

“Probablemente para un segmento importante de las tarjetas de crédito que hoy en día manejan las personas que tienen un perfil de riesgo más alto, esa es la tasa de interés que van a ver en sus extractos”. Pérez aconsejó cautela antes de asumir nuevos compromisos: “Lo que hace el Emisor es limitar un poco la demanda de los hogares para que no haya presión sobre los precios”.