Y luego fue directo: "En su momento por ahí me molestaba, hoy no. Cuando hablaban de la AFA bostera y todo lo que decían… Boca, en la conducción nuestra de la AFA, no ha ganado nada. Porque la Superliga no la organizamos nosotros, organizamos Copa Argentina, Recopa, Sudamericana y Libertadores, que es donde AFA tiene representatividad. Y decime ¿qué título ganó Boca ahí?".