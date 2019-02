"La c… de su madre, no podemos estar jugando así", fue la catarsis impulsiva de uno de los titulares del último domingo. Y otra arenga fue aún más contundente: "Nos están dando un baile bárbaro y no pegamos una sola patada". La visita nunca se afirmó ni se hizo sentir en los primeros minutos. La única amarilla -en la primera etapa- fue a Mauro Zárate por cortar a Leonel Miranda en una contra que podía llevar riesgo al arco de Andrada. Y ese fue un dato que no se dejó pasar.