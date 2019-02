El Masters, al que no logró concurrir, resultó una zanahoria necesaria en la rehabilitación. Un "engaño necesario", tal como él mismo definió. "Por cómo me vieron, no me quisieron descartar por cuatro o cinco meses. Estaba ilusionado con el Masters, Me dijeron: 'Inmovilicemos y después vemos si estamos en condiciones de jugar el Masters'. Yo era el único que pensaba que podía jugar. Con esa ilusión traicionera hice esa primera etapa muy motivado. No quería bajarme. Hasta que llegó un día en que me veía la rodilla, hablaba con el médico, y me di cuenta de que era imposible. Ahí terminé de frustrarme por completo. Pasé a pensar en… Vacaciones", fue el tobogán de sensaciones que transcurrió la Torre de Tandil, de 30 años.