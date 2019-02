Todavía no exhibió su mejor cara futbolística y por el momento parece correr con ventaja por delante de Mauro Zárate. El domingo pasado generó la infracción del penal que Darío Benedetto cambió por gol y está vigente. "Soy uno de los más viejos pero físicamente me siento muy bien. En lo anímico voy a ir agarrando confianza partido a partido. Se me hizo difícil tener confianza en los últimos años, eso me está faltando", analizó.