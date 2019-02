Pese a no haber sufrido grandes cambios en su infraestructura, el estadio recibirá a los simpatizantes xeneizes con una imagen nueva: en el acceso por la calle Aristóbulo del Valle ya no estará la gigantografía del ex capitán Pablo Pérez -fue cedido a Independiente-. La misma fue cambiada por un afiche del escudo de la institución.