Tras el logro obtenido con el equipo de La Paternal y analizar las propuestas que tenía, Román dijo basta: "Para seguir jugando a la pelota tenía que ser algo que me interese, que me motive… y creo que después de quedar a mano con la gente de Argentinos y haber cumplido todos los sueños con la camiseta de Boca, me parecía que lo mejor era tomarlo con calma y comunicar que no voy a jugar más, me parece que es lo mejor".