Por el lado de Boca, Román valoró la actuación de Buffarini, quien anuló casi por completo a "Pity" Martínez. Sin embargo, volvió a recordar las virtudes del ex futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata: "Nacho es de una categoría superior, hizo hizo una jugada digna de alguien diferente para empatar el partido. Aparece y hace eso. Antes, pateó una y fue al lado del palo. Él entró diciendo 'esto lo empato yo' y nosotros no tuvimos ninguno que diga 'la pelota no se pierde más', nos hacen foul y jugamos con el reloj".