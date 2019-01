El defensor de Independiente, al borde de las lágrimas, contó que hace pocos meses fue papá y que en todo momento se le pasó por la cabeza lo que sufrió con su bebé prematuro. "Tengo ganas de llorar porque soy padre. Cuando le vi la pancita se me vino todo el mundo abajo, estaba mal y en shock. Ella me apretaba la mano y me decía: 'tengo miedo, no puedo respirar, me duele la costilla'. Fue el momento más feo que viví en mi vida y no se lo deseo a nadie", continuó.