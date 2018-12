—Uhhh Goyo, que bolonqui que me acabas de armar. Mirá, prefiero darte la guita, no sé de qué monto hablamos, pero pelear otra vez con vos… no sé, no podría. Hoy, cuatro años, después te lastimaría y después de esto que me decís de Madrid, de la familia, de las deudas, de que querés estar cerca de Perón para trabajar con él en su regreso al país, de que pelearías en Francia, en Alemania, en España y que de allí te irías a Estados Unidos…No, ya no te podría pegar. Si te meto una mano y te caes también, se te caen los planes y yo me voy a sentir muy mal—, le dijo Ringo.