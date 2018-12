La Real Sociedad fue su destino, y enfrentar a los delanteros más peligrosos del planeta alimentaba la hipótesis de la proyección del arquero para la Selección del futuro. Sin embargo, aquel mote pudo ser perjudicial para el platense. "Nunca sentí algún tipo de presión, ni nada por el estilo. Siempre preferí que me catalogaran por mi presente y no por el futuro. Hace 5 años que estoy en Europa y la verdad es que me siento muy bien en la Real. Muchos me analizaron por lo que podría llegar a ser el día de mañana y no por lo que soy hoy. Mi deuda pendiente es probar más partidos en la Selección y ahora que me siento parte de este grupo me quiero quedar", confesó.