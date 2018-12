Todo esto fue confirmado por el representante de Alfaro, Daniel Comba. "Hace unos días hablé con Gustavo y me dijo que si no le llegaban los refuerzos se iba de Huracán. Quiere que le renueven a Marcos Díaz también porque va a jugar la Libertadores. Si se le va el arquero, Gustavo se va a poner muy molesto porque hace un año está insistiendo en que se quede", aseguró en diálogo con Fox Sports Radio. Asimismo, sobre el interés del "Xeneize", aseguró: "No me llamaron de Boca, ni a mí ni a Gustavo (Alfaro)".