Stray Kids en México: fans señalan inflación de precios en STRAYCITY y crean petición para exigir ajuste

Stay exige ajuste de precios y beneficios VIP (Imagen ilustrativa Infobae)

Ya se dieron a conocer los precios para ver a Stray Kids en su festival STRAYCITY el 25 de septiembre; sin embargo, las 29 divisiones y rangos de precios con diferencia de más de 1,500 pesos mexicanos entre sí generan preocupación.

De acuerdo con publicaciones de Stay—fans del grupo de K-pop— y algunas fanbases, hay una gran inflación de precios que no concuerdan con la naturaleza del evento.

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A través de redes, los fans preparan correos dirigidos a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) e incluso hicieron tendencia en X. Días antes ya se había difundido una plantilla para evitar precios dinámicos.

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De igual forma, comparan que los boletos para ver al grupo SKZ en las primeras filas son mucho más caros respecto a 2025.

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Qué denuncian los fans sobre precios de Stray Kids

Paquete VIP sin soundcheck y al menos 2 mil pesos más caro que su equivalente en otros países

Subdivisiones de zona VIP y Platinos

Inflación excesiva al tener hasta tres rangos de precio en la misma zona de visibilidad

Falta de beneficios reales en paquete VIP

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que a diferencia de la gira DOMINATE de 2025, en esta ocasión el grupo Stray Kids no tendrá show en solitario.

STRAYCITY es un formato festival con tres invitados: NEXZ, Andrés Obregón y RENEE, los últimos dos cantantes sólo estarán en México, el lineup varía de país en país.

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STAY crea petición para pedir ajuste de precios

Tan sólo algunas horas después de que se dieran a conocer los precios para el STRAYCITY en el Estadio GNP, una petición en change.org ya junta más de 4 mil firmas.

Esto es lo que dice la petición del fandom mexicano de Stray Kids:

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Los fans juntaron 4 mil firmas en su petición a tan sólo unas horas de haberse dado a conocer la lista de precios (Captura de pantalla)

STAY de México pide precios justos, transparentes y razonables para el evento STRAYCITY en Ciudad de México, organizado en el Estadio GNP Seguros.

Después de días de incertidumbre y falta de comunicación clara, finalmente se publicaron los precios oficiales. Sin embargo, los costos resultan excesivos para gran parte del público, especialmente considerando que el evento ha sido presentado como un formato tipo festival y no como un concierto completo e individual de Stray Kids.

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El precio del paquete VIP supera los $11,000 MXN, mientras que varias zonas presentan múltiples rangos de precio dentro de la misma sección. Esto genera confusión, desigualdad entre compradores y una sensación de abuso hacia los fans, quienes esperaron información oficial para poder presupuestar con responsabilidad.

Además, los beneficios del paquete VIP no justifican un costo tan elevado: incluyen entrada anticipada, laminado, lanyard, artículo conmemorativo, check-in exclusivo y acceso anticipado a merch, pero no ofrecen beneficios proporcionales como interacción, experiencia especial clara, soundcheck confirmado o ventajas realmente equivalentes al precio cobrado.

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Lista de precios por zona para ver a Stray Kids

(X/@VallejosXMabel)

Platino A: $7,563 / $9,795

Platino B: $6,819 / $7,501

Platino C: $6,076 / $6,682

Platino D: $5,207 / $5,728

Platino E: $4,463

Zona GNP: $4,463 / $4,909 / $5,445 / $5,989

Verde: $3,471 / $3,992 / $4,165 / $4,582

Naranja B: $2,727 / $3,054 / $3,218 / $4,086

Verde C: $2,231 / $2,633

Naranja C: $1,363 / $1,567

General B: $1,859

PCD: $1,859

Paquetes VIP:

$11,508

$10,764

¿Qué incluye el paquete VIP?

El paquete VIP 1: Early Entry VIP Package contiene:

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Un boleto reservado premium en Platino A o Platino B

Artículo de regalo VIP especialmente diseñado para paquetes VIP

Laminado conmemorativo VIP y lanyard

Entrada anticipada al inmueble

Acceso anticipado a la compra de merchandising oficial

Check-in exclusivo y staff VIP en sitio

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