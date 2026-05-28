México

Stray Kids en México: fans señalan inflación de precios en STRAYCITY y crean petición para exigir ajuste

Los seguidores del grupo de K-pop comparan costos del tour de 2025

Guardar
Google icon
Una mano sostiene boletos con signos de interrogación rojos sobre una composición estilo scrapbook que incluye una foto de Stray Kids y un mapa de un estadio.
Stay exige ajuste de precios y beneficios VIP (Imagen ilustrativa Infobae)

Ya se dieron a conocer los precios para ver a Stray Kids en su festival STRAYCITY el 25 de septiembre; sin embargo, las 29 divisiones y rangos de precios con diferencia de más de 1,500 pesos mexicanos entre sí generan preocupación.

De acuerdo con publicaciones de Stay—fans del grupo de K-pop— y algunas fanbases, hay una gran inflación de precios que no concuerdan con la naturaleza del evento.

PUBLICIDAD

A través de redes, los fans preparan correos dirigidos a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) e incluso hicieron tendencia en X. Días antes ya se había difundido una plantilla para evitar precios dinámicos.

ocesa_kpop
ocesa_kpop

De igual forma, comparan que los boletos para ver al grupo SKZ en las primeras filas son mucho más caros respecto a 2025.

PUBLICIDAD

Qué denuncian los fans sobre precios de Stray Kids

  • Paquete VIP sin soundcheck y al menos 2 mil pesos más caro que su equivalente en otros países
  • Subdivisiones de zona VIP y Platinos
  • Inflación excesiva al tener hasta tres rangos de precio en la misma zona de visibilidad
  • Falta de beneficios reales en paquete VIP
Primer plano de dos manos sosteniendo boletos de concierto de Stray Kids con el logotipo 'STRAYCITY CIUDAD DE MÉXICO', el grupo y una multitud al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que a diferencia de la gira DOMINATE de 2025, en esta ocasión el grupo Stray Kids no tendrá show en solitario.

STRAYCITY es un formato festival con tres invitados: NEXZ, Andrés Obregón y RENEE, los últimos dos cantantes sólo estarán en México, el lineup varía de país en país.

STAY crea petición para pedir ajuste de precios

Tan sólo algunas horas después de que se dieran a conocer los precios para el STRAYCITY en el Estadio GNP, una petición en change.org ya junta más de 4 mil firmas.

Esto es lo que dice la petición del fandom mexicano de Stray Kids:

Los fans juntaron 4 mil firmas en su petición a tan sólo unas horas de haberse dado a conocer la lista de precios (Captura de pantalla)
Los fans juntaron 4 mil firmas en su petición a tan sólo unas horas de haberse dado a conocer la lista de precios (Captura de pantalla)

STAY de México pide precios justos, transparentes y razonables para el evento STRAYCITY en Ciudad de México, organizado en el Estadio GNP Seguros.

Después de días de incertidumbre y falta de comunicación clara, finalmente se publicaron los precios oficiales. Sin embargo, los costos resultan excesivos para gran parte del público, especialmente considerando que el evento ha sido presentado como un formato tipo festival y no como un concierto completo e individual de Stray Kids.

El precio del paquete VIP supera los $11,000 MXN, mientras que varias zonas presentan múltiples rangos de precio dentro de la misma sección. Esto genera confusión, desigualdad entre compradores y una sensación de abuso hacia los fans, quienes esperaron información oficial para poder presupuestar con responsabilidad.

Además, los beneficios del paquete VIP no justifican un costo tan elevado: incluyen entrada anticipada, laminado, lanyard, artículo conmemorativo, check-in exclusivo y acceso anticipado a merch, pero no ofrecen beneficios proporcionales como interacción, experiencia especial clara, soundcheck confirmado o ventajas realmente equivalentes al precio cobrado.

Lista de precios por zona para ver a Stray Kids

(X/@VallejosXMabel)
(X/@VallejosXMabel)
  • Platino A: $7,563 / $9,795
  • Platino B: $6,819 / $7,501
  • Platino C: $6,076 / $6,682
  • Platino D: $5,207 / $5,728
  • Platino E: $4,463
  • Zona GNP: $4,463 / $4,909 / $5,445 / $5,989
  • Verde: $3,471 / $3,992 / $4,165 / $4,582
  • Naranja B: $2,727 / $3,054 / $3,218 / $4,086
  • Verde C: $2,231 / $2,633
  • Naranja C: $1,363 / $1,567
  • General B: $1,859
  • PCD: $1,859

Paquetes VIP:

  • $11,508
  • $10,764

¿Qué incluye el paquete VIP?

El paquete VIP 1: Early Entry VIP Package contiene:

  • Un boleto reservado premium en Platino A o Platino B
  • Artículo de regalo VIP especialmente diseñado para paquetes VIP
  • Laminado conmemorativo VIP y lanyard
  • Entrada anticipada al inmueble
  • Acceso anticipado a la compra de merchandising oficial
  • Check-in exclusivo y staff VIP en sitio

<br>

Temas Relacionados

Stray KidsK-popSTRAYCITYEstadio GNPmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crumble cookies: cómo hacer este postre sin gluten y de forma casera

La preparación puede ser sencilla con los ingredientes correctos

Crumble cookies: cómo hacer este postre sin gluten y de forma casera

IMSS y Secretaría de Turismo inauguran muestra sobre los mundiales en la Ciudad de México

Se inaugura la exposición “La ciudad que nunca ha dejado de jugar”, un homenaje al legado de los mundiales y al papel del futbol en la capital rumbo a la Copa del Mundo 2026

IMSS y Secretaría de Turismo inauguran muestra sobre los mundiales en la Ciudad de México

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Entre las personas capturadas esta el supuesto líder de la estructura

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Después del subcampeonato en la Liga Mx, el club universitario llega a la pantalla grande con “Pumas desde la cuna”

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Una de las figuras del equipo norteamericano comparó la situación de Zendejas con la de futbolistas que mantienen regularidad en clubes europeos, generando controversia sobre los criterios de elección

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Thalía dedica conmovedor mensaje a su mamá a 15 años de su muerte: “Sigo agarrando el teléfono para marcarte”

Thalía dedica conmovedor mensaje a su mamá a 15 años de su muerte: “Sigo agarrando el teléfono para marcarte”

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

DEPORTES

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

Qué comer en Monterrey durante el Mundial 2026: guía gastronómica regia de la carne asada al cabrito