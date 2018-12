Es por ello que las 4 caídas (una en el primero, otra en el segundo y dos en el tercero) fueron calcadas: tras recibir el golpe el británico resignó las piernas apoyando la rodilla sobre el tapiz y esperó mansamente la cuenta del árbitro Ricky González. Salvo en la última caída, circunstancia en la que el referí prefirió darla por terminada. No es que no podía continuar, es que no debía hacerlo.