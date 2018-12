El kinesiólogo de 49 años agradece a México por la oportunidad brindada pero jamás había imaginado la sorpresa con la que se topó hace unos meses. "Algo me decía que no me tenía que ir nunca de Dorados a pesar que otros club me quisieron llevar. 'Algo lindo te va a pasar en la vida', me dije. Cuando se confirmó la llegada de Maradona fue una locura. Generó una expectativa muy grande en todo Culiacán. Y para mi era algo especial por ser argentino y futbolero. Mi cuarto hijo se llama Diego por él", confesó en diálogo con Infobae.