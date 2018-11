Pero lo más llamativo no son los rápidos resultados deportivos que consiguió el Diez, sino su estado de salud. "Hace tiempo que Diego tiene problemas en las rodillas y en la cadera, pero eso no lo sabía nadie", contaron desde el círculo íntimo del DT. El estado del argentino fue empeorando con el correr de los días hasta el punto de no poder caminar.