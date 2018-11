"Es un hecho muy distinto al del 2015. Acá no sabemos ni quiénes fueron los que tiraron las piedras al micro de Boca", aseguró sin omitir el tema relacionado con las barras bravas instaladas en el fútbol argentino: "A Caverna Godoy (uno de los identificados que cuenta con antecedentes de violencia) no lo conozco. No lo he tratado en mi vida. River es el primero que se dispone a terminar con los barras".