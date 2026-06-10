Economía

Se vendió el shopping más tradicional de Mar del Plata: quién es el nuevo dueño y cuánto pagó

El grupo IRSA se quedó con el centro comercial Los Gallegos, ubicado en el centro marplatense. No descartan la llegada de marcas internacionales

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El Grupo IRSA compró el shopping Los Gallegos, en Mar del Plata
El Grupo IRSA compró el shopping Los Gallegos, en Mar del Plata (IRSA)

IRSA, el mayor operador de centros comerciales de la Argentina, propietario deDot, Alto Palermo, Abasto y Paseo Alcorta, compró el shopping Los Gallegos, en Mar del Plata. La transacción, comunicada este miércoles a la Comisión Nacional de Valores (CNV), se realizó por un total de USD 13,5 millones, y la empresa proyecta desembolsar otros USD 20 millones para el desarrollo del complejo.

Según la comunicación que la empresa de Eduardo Elsztain envió al ente regulador, la operación se instrumentó mediante la compra del 100% de las entidades propietarias del activo. Al cierre, el grupo desembolsó USD 12,5 millones y retuvo USD 1 millón en garantía.

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El shopping cuenta con una superficie locativa de aproximadamente 10.500 metros cuadrados, distribuidos en 49 locales, 14 stands, 2 salas de cine, una tienda departamental y 115 espacios de cochera. Con esta incorporación, el portafolio de IRSA asciende a 18 centros comerciales, 16 de los cuales están en operación, con más de 400.000 metros cuadrados de área bruta locativa (ABL) en total.

Las negociaciones para la compra del complejo marplatense se extendieron por al menos seis meses. A principios de 2026, distintas fuentes del sector ya confirmaban conversaciones avanzadas entre el grupo y los propietarios del paseo, aunque sin acuerdo formal. Los Gallegos atravesaba desde hace años un proceso de reconversión frente a los cambios en los hábitos de consumo.

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Eduardo Elsztain IRSA
Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, el mayor operador de centros comerciales de la Argentina

La compañía se comprometió a preservar la identidad histórica y arquitectónica del paseo, que registra una afluencia cercana a los 8 millones de visitas anuales y picos de hasta 900.000 visitantes mensuales durante la temporada alta.

Hasta el momento no hay desembarcos confirmados, aunque fuentes con conocimiento de las transacciones dijeron a Infobae que no descartan la llegada de marcas internacionales a la plaza marplatense. Sin embargo, en una primera etapa, el grupo buscará sumar más marcas nacionales a la oferta del shopping.

La adquisición forma parte de una estrategia de expansión que Eduardo Elsztain viene consolidando desde fines de 2024. En noviembre de ese año, IRSA compró Terrazas de Mayo, en Malvinas Argentinas, por USD 27,5 millones —33.720 m² de ABL y más de 90 locales—. Para septiembre de 2025, el grupo sumó el ex Al Oeste Shopping en el partido de Morón, por USD 9 millones, con una inversión adicional proyectada de USD 20 millones para reconvertirlo en un outlet de primeras marcas bajo el nombre Oeste Outlet, con apertura prevista antes de fin de año.

El desembarco del grupo en el centro de Mar del Plata podría implicar una reconfiguración del mix comercial del shopping y nuevas inversiones en infraestructura, en línea con el modelo aplicado en otras adquisiciones recientes. Elsztain también tiene en marcha el proyecto Distrito Diagonales, en La Plata, un desarrollo de USD 130 millones que incluirá un shopping de 20.000 m², torres de oficinas, hotel, clínica y viviendas, con apertura prevista para 2027.

El Grupo IRSA compró el shopping Los Gallegos, en Mar del Plata
El Grupo IRSA compró el shopping Los Gallegos, en Mar del Plata (IRSA)

Impulso de las marcas internacionales

La expansión de IRSA se produce en un momento de fuerte dinamismo en el sector de centros comerciales del país, impulsado por la llegada de marcas internacionales. Entre las firmas que abrieron o confirmaron presencia en shoppings del grupo se encuentran Victoria’s Secret, Decathlon, Miniso, Mango y H&M, entre otras. El propio Elsztain, en un encuentro reciente con periodistas, señaló que las marcas extranjeras “ven en la Argentina una oportunidad” tras años de ausencia. “Primero nos pasa el fenómeno de que Zara dice: ‘quiero agrandar’. Después vienen marcas nuevas, como están llegando este tiempo, vino Decathlon, vino Victoria’s Secret, se inauguró Miniso en Dot”, enumeró el empresario.

Dolce & Gabbana abrirá su primer local en el país en Patio Bullrich antes de fin de año, mientras que Armani Exchange llegará a Unicenter durante el segundo semestre. Para 2027 está previsto el desembarco de Emporio Armani, también en Patio Bullrich. En el segmento de consumo masivo, Decathlon proyecta nuevas aperturas en Alto Palermo y Abasto, y Mango abrirá su primer local argentino en septiembre en Alto Palermo, con una segunda apertura en negociación con IRSA.

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