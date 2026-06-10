América Latina

El congreso de Ecuador aprobó una ley que endurece sanciones por el uso ilegal de uniformes policiales y militares

La normativa incorpora nuevos delitos y aumenta penas por la utilización fraudulenta de insignias institucionales

Guardar
Google icon
La ley se aprobó con 87 votos. REUTERS/Karen Toro
La ley se aprobó con 87 votos. REUTERS/Karen Toro

Con 87 votos favorables, la Asamblea Nacional aprobó este martes una ley que endurece las sanciones contra quienes utilicen de manera indebida uniformes, insignias y distintivos de instituciones de seguridad para cometer delitos o simular actuaciones oficiales. La normativa fue respaldada por la mayoría legislativa y será enviada al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.

La votación se produjo tras un debate en el que, además del contenido de la propuesta relacionada con seguridad pública, varios legisladores cuestionaron la incorporación de una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, incluida en el informe para segundo debate.

PUBLICIDAD

El proyecto aprobado reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras normas conexas con el objetivo de enfrentar una modalidad utilizada por grupos criminales que operan haciéndose pasar por policías, militares u otros funcionarios públicos para ejecutar secuestros, robos, extorsiones y otros delitos.

La legislación también contempla sanciones para quienes fabriquen, comercialicen, distribuyan o faciliten estos elementos sin autorización de las instituciones correspondientes. REUTERS/Karen Toro
La legislación también contempla sanciones para quienes fabriquen, comercialicen, distribuyan o faciliten estos elementos sin autorización de las instituciones correspondientes. REUTERS/Karen Toro

Según los argumentos expuestos durante la discusión legislativa, las organizaciones delictivas han recurrido con frecuencia al uso de prendas institucionales, credenciales falsas y vehículos adaptados para aparentar pertenecer a organismos estatales. Esta práctica les permite acercarse a las víctimas bajo una apariencia de legalidad y reducir las posibilidades de resistencia o denuncia inmediata.

PUBLICIDAD

Entre los principales cambios introducidos por la ley figura la creación de nuevos tipos penales relacionados con la simulación de autoridad. La normativa sanciona a quienes realicen controles, operativos, allanamientos, patrullajes o cualquier procedimiento que pretenda aparentar una actuación oficial sin contar con facultades legales para ello.

Las penas se incrementan cuando esas conductas se ejecutan utilizando uniformes, insignias o distintivos de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. La legislación también contempla sanciones para quienes fabriquen, comercialicen, distribuyan o faciliten estos elementos sin autorización de las instituciones correspondientes.

Los militares y policías que acudieron al llamado de alerta tras el crimen. (Conexión Informativa/Ecuavisa)
l texto aprobado incluye la protección de uniformes y distintivos utilizados por entidades de socorro, organismos de emergencia, entre otras. (Conexión Informativa/Ecuavisa)

El alcance de la norma no se limita a policías y militares. El texto aprobado incluye la protección de uniformes y distintivos utilizados por entidades de socorro, organismos de emergencia, instituciones de seguridad ciudadana y otras organizaciones públicas o privadas cuya identificación pueda ser empleada para inducir a error a la población.

La ley establece además agravantes cuando el uso de estos elementos forme parte de la comisión de otros delitos. Con ello, el legislador busca que la utilización de símbolos institucionales deje de ser considerada únicamente un elemento accesorio y pase a tener consecuencias penales específicas.

Durante la sesión, los asambleístas que respaldaron el proyecto señalaron que la reforma responde a una demanda recurrente de las fuerzas de seguridad y de las autoridades judiciales, que han advertido sobre el incremento de delitos ejecutados mediante la suplantación de autoridad.

Sin embargo, una parte importante del debate se concentró en una disposición incorporada al texto final relacionada con la Contraloría General del Estado. Legisladores de la Revolución Ciudadana y de Pachakutik sostuvieron que la modificación no guarda relación con el objeto principal de la ley y cuestionaron que haya sido añadida dentro de una normativa enfocada en seguridad.

La Contraloría Ecuador utilizará inteligencia artificial para detectar patrimonios irregulares. (El Universo)
Vista de un edificio de la Contraloría General del Estado. (El Universo)

La disposición faculta a la Contraloría a eliminar o destruir determinada información clasificada, reservada o confidencial una vez concluidos los procesos correspondientes y cumplidos los plazos previstos por la ley. Los legisladores que rechazaron el proyecto argumentaron que el tema requería una discusión independiente debido a sus posibles implicaciones para el manejo de documentación sensible.

Desde el oficialismo se defendió la incorporación de la reforma y se sostuvo que busca regular procedimientos internos relacionados con la administración de información protegida dentro del organismo de control.

Además de las modificaciones penales, la ley incorpora disposiciones orientadas a promover campañas informativas para que la ciudadanía pueda identificar correctamente uniformes e insignias oficiales y reconocer posibles intentos de suplantación.

Con la aprobación legislativa, el proyecto pasará ahora al Ejecutivo. El presidente Daniel Noboa podrá sancionar el texto para su publicación en el Registro Oficial o presentar objeciones antes de que entre en vigencia.

Temas Relacionados

Uso ilegal de uniformes Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La policía chilena va detrás de “Yefri”, uno de los líderes de la facción del Tren de Aragua

El nombre del ciudadano venezolano Jefrey Jesús Miranda Pinto aparece repetidamente en los contactos de varios de los 17 formalizados por la “Operación Tokio”. Estaría prófugo en el extranjero

La policía chilena va detrás de “Yefri”, uno de los líderes de la facción del Tren de Aragua

Una red de 56 estaciones vigila en tiempo real la evolución de El Niño en Ecuador

Los equipos observa en tiempo real las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas al calentamiento del Pacífico

Una red de 56 estaciones vigila en tiempo real la evolución de El Niño en Ecuador

Cabildos en La Paz y Sucre exigen a Rodrigo Paz dictar estado de excepción tras más de un mes de bloqueos

Pobladores de ambas ciudades se congregaron para exigir acciones que permitan recuperar el orden y el libre tránsito. El Gobierno afirma que lo hará “cuando corresponda”

Cabildos en La Paz y Sucre exigen a Rodrigo Paz dictar estado de excepción tras más de un mes de bloqueos

Ecuador inicia su salida del sistema Sucre mientras el congreso reactiva pesquisas sobre la trama de Alex Saab

El Legislativo autorizó la denuncia del tratado que creó el mecanismo regional de pagos impulsado por el ALBA

Ecuador inicia su salida del sistema Sucre mientras el congreso reactiva pesquisas sobre la trama de Alex Saab

Bolivia: activistas alistan una marcha a La Paz con refuerzo de campesinos de tres departamentos

Gente de Cochabamba, Potosí y Oruro llegó a la sede de Gobierno para participar en una multitudinaria marcha hacia el centro de la ciudad este miércoles. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz

Bolivia: activistas alistan una marcha a La Paz con refuerzo de campesinos de tres departamentos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

La película de acción de Jason Statham que se ha colado entre lo más visto de Prime Video y HBO Max: “Los fans del cine de acción la devorarán”

Guardar el trapeador húmedo es peor que no trapear: la ciencia lo confirma

¿Tu perro es zurdo o diestro? Un test inspirado en humanos tiene la clave

Florentino Pérez le chiva al papa León XIV que Almeida es del Atlético de Madrid: “Siempre es buena la sana rivalidad”

INFOBAE AMÉRICA

¿Tu perro es zurdo o diestro? Un test inspirado en humanos tiene la clave

¿Tu perro es zurdo o diestro? Un test inspirado en humanos tiene la clave

Más de 50 millones de personas bajo alerta por calor extremo y tormentas severas en Estados Unidos

Una red de 56 estaciones vigila en tiempo real la evolución de El Niño en Ecuador

Murió Orlando Senna, figura clave del cine brasileño

Choque entre Erdogan y Netanyahu: el presidente turco acusó a Israel de amenazar la seguridad de Ankara y el premier israelí le respondió con dureza

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

Taylor Swift canta “You’ve Got a Friend in Me” junto a Randy Newman en la premiere de ‘Toy Story 5′

Otra hija de Brad Pitt ha comenzado el proceso para renunciar al apellido del actor

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Ariana Grande debutó en el número 1 del Billboard Hot 100 con “Hate That I Made You Love Me” y alcanzó un nuevo récord