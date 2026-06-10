Una red de 56 estaciones vigila en tiempo real la evolución de El Niño en Ecuador

Fotografía de archivo en la que se registró el paso de varios vehículos por una calle inundada en la provincia ecuatoriana de Guayas. EFE/Mauricio Torres

El Gobierno de Ecuador mantiene operativa una red de 56 estaciones de monitoreo oceanográfico y meteorológico para vigilar la evolución de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, en un contexto marcado por el aumento de las temperaturas del océano Pacífico y la activación de mecanismos de seguimiento por parte de las autoridades científicas nacionales.

La información fue difundida por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), entidad que forma parte del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN), encargado de evaluar el comportamiento de las variables oceánicas y atmosféricas que influyen en el desarrollo de este evento climático.

PUBLICIDAD

La red de monitoreo está integrada por estaciones ubicadas en distintos puntos del territorio nacional y de la zona marítima ecuatoriana. Estos equipos registran de forma permanente datos relacionados con la temperatura superficial del mar, el nivel del océano, la intensidad de los vientos, las corrientes marinas y otras variables consideradas fundamentales para determinar la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico oriental.

Este mapa de la WMO ilustra cómo el fenómeno de El Niño altera los patrones de lluvia globales, mostrando regiones más secas (naranja) y más húmedas (azul) de lo normal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los reportes técnicos más recientes, las observaciones realizadas durante las últimas semanas muestran un incremento de la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Ecuador y Perú. Los especialistas también han identificado un calentamiento en capas subsuperficiales del océano, un fenómeno que se extiende a varios metros de profundidad y que forma parte de los indicadores utilizados para el seguimiento de El Niño.

PUBLICIDAD

El monitoreo se complementa con campañas científicas desarrolladas en el mar ecuatoriano. Entre mayo y junio, el buque de investigación Orión realizó una expedición oceanográfica destinada a recopilar información sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del océano frente a la costa continental del país. Durante la misión se efectuaron mediciones en 26 estaciones oceanográficas distribuidas en diferentes sectores del Pacífico ecuatoriano.

Los investigadores analizaron parámetros como temperatura, salinidad, circulación de corrientes, concentración de nutrientes y características de la atmósfera sobre el océano. Los datos obtenidos son incorporados a los modelos de pronóstico que utilizan los organismos técnicos para elaborar escenarios sobre la evolución de las condiciones climáticas.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo de intensas lluvias en Ecuador producto del fenómeno de El Niño. EFE/ Mauricio Torres

El Comité ERFEN informó recientemente que los indicadores observados evidencian un fortalecimiento del calentamiento oceánico en el Pacífico oriental. Entre los elementos considerados por los especialistas figuran el aumento de la temperatura superficial del mar, la presencia de aguas cálidas en profundidad y el debilitamiento de los vientos alisios, un factor que favorece el desplazamiento de masas de agua caliente hacia las costas sudamericanas.

De acuerdo con los registros difundidos por Inocar, las anomalías de temperatura superficial del mar en zonas cercanas al litoral ecuatoriano han alcanzado valores cercanos a dos grados centígrados por encima de los promedios históricos para esta época del año.

PUBLICIDAD

Ante estos resultados, el Comité Nacional ERFEN actualizó el estado de seguimiento del fenómeno y dispuso mantener una vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Las instituciones que integran el organismo continúan recopilando información y emitiendo boletines periódicos con el fin de informar a las autoridades y a la población sobre cualquier cambio relevante.

Esta ilustración en acuarela simplifica el ciclo ENSO, destacando las fases de El Niño (cálido y rojo), La Niña (frío y azul) y la fase neutral, mostrando sus impactos climáticos globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 56 estaciones de monitoreo constituyen una de las principales herramientas utilizadas por Ecuador para la observación del comportamiento del océano y la atmósfera. Los equipos transmiten información de manera continua, permitiendo que los especialistas dispongan de datos actualizados para la elaboración de análisis técnicos y pronósticos.

PUBLICIDAD

Además de las estaciones oceanográficas, el sistema incorpora estaciones meteorológicas costeras, mareógrafos y otros instrumentos de medición que permiten seguir las variaciones del nivel del mar y las condiciones atmosféricas en distintas regiones del país.

Los organismos científicos también intercambian información con centros internacionales especializados en el monitoreo del Pacífico tropical. Los datos obtenidos por Ecuador forman parte de los sistemas regionales de observación utilizados para evaluar el comportamiento climático en América del Sur y otras zonas influenciadas por el fenómeno.

PUBLICIDAD